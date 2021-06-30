«Меня пригласили на опрос в следком»: Омский блогер, который жаловался Путину на выбросы, рассказал о первой реакции на свой вопрос

Блогер Лифаньтев не раз поднимал в соцсетях экологические проблемы Омска и раньше. Фото: ВКонтакте

Омский блогер Владимир Лифаньтев задал вопрос президенту. Во время Прямой линии с Владимиром Путиным он рассказал о главной экологической проблеме города - выбросы. По его словам, в Омск нередко похож на газовую камеру, из которой не выбраться.

- В 2018 году Омск вошел в число 12 городов нацпроекта «Экология и чистый воздух». Но вот даже сейчас мы так и не почувствовали, что дышать стало легче и изменений. Должно было снизиться число вредных веществ на 20%. Но нас как травили угольной сажей, формальдегидом и хлорводородом, так до сих пор эти превышения постоянно регистрируются. У нас плохая статистика по онкозаболеваниям и легочным. Владимир Владимирович, обращаемся за помощью, чтобы вы повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы и на всю систему, чтобы мы перестали жить в газовой камере, - пожаловался главе государства омич.

Владимир Путин обстоятельно ответил на вопрос блогера. Он сообщил, что внимательно следит за ситуацией с воздухом в Омске. И даже озвучил ряд мер, которые необходимо вводить для улучшения системы мониторинга. По словам президента, нужно увеличивать количество постов Росгидромедцентра, которые постоянно делают пробы воздуха.

- Действительно, Омск включен в число 12 городов, где должны снизить количество выбросов к 2024 году на 20%. Я очень рассчитываю, что это произойдет. Работа идет в нескольких направлениях, - пообещал глава государства.

Первая реакция не заставила себя долго ждать. Прокуратура после вопроса омича пообещала провести проверку. Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова намекнула, что скоро приедет в Омск. В своем Instagram она написала:

- Омск! Спасибо за поддержку! Вместе мы точно решим проблему с воздухом в городе.

Отреагировал на жалобу и следственный комитет. Владимира Лифаньтева пригласили на дачу показаний по озвученной им проблеме в вопросе президенту.

- Владимир Владимирович достаточно осведомлен о том, что происходит в Омске. Я действительно выяснил, что по комплексным свалкам я был неправ, - сказал Владимир Лифаньтев. - У него более точная информация. Он в повестке. Судя по сторис Светланы Геннадьевны Радионовой, которая уже отреагировала и сказала, что скоро будет в Омске, они уже приняли какие-то организационные решения. Насколько я понимаю, они сейчас либо прилетят, либо еще что-то будет. В целом я доволен разговором. То, о чем сегодня говорил Владимир Владимирович, что надо внедрять автоматическую систему мониторинга выбросов. Она есть в рамках нацпроекта «Экология», но почему-то из-за пандемии ее сроки смещались на 2029-й год. Сейчас, я так полагаю, есть возможность вернуться обратно к 2024-му. Это один из атрибутов всей программы. Ну и в целом это усилит сейчас реализацию майских указов в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» на территории 12 городов.

- Какая-то реакция есть от омских властей? - спросили мы у блогера.

- Мне трижды позвонили из Следственного комитета уже. Зовут меня поговорить

- Минприроды, может быть, уже как-то прореагировали?

- Реализация майских указов в рамках нацпроекта «Экология» - это не подведомственно министерству природных ресурсов предприятие. Это Росприроднадзор. Они еще не звонили.

В региональном минприроды сайту "Комсомольская правда в Омске" пообещали прокомментировать ситуацию с выбросами в городе в ближайшее время.

ОФИЦИАЛЬНО

- Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, - рассказали в пресс-службе омской прокуратуры. - Соответствующий вопрос был озвучен в эфире специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Органами прокуратуры Омской области будет дана правовая оценка законности деятельности уполномоченных контролирующих органов в данной сфере, в том числе полноте мер, принимаемых для ликвидации свалок и объектов накопления жидких промышленных отходов. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

КОММЕНТАРИЙ ГУБЕРНАТОРА

«Президент в курсе наших проблемных точек. Будем продолжать работать»

Губернатор Омской области Александр Бурков:

- Мы не раз поднимали вопросы экологии в общении с президентом. Он видит все проблемные точки, которое есть в Омске. Он в очередной раз подтвердил, что мы входим в программу «Чистый воздух». Будем покупать 48 автобусов на газовом топливе для Омска, на это выделено более 600 миллионов рублей. То что касается 4 свалок, о которых говорил президент, это свалки, которые уже не работают продолжительное время. Две из них находятся в судебном споре с регоператором «Магнит», поэтому мы не можем их подавать на рекультивацию и даже начинать делать проект. По двум другим свалкам проекты рекультивации уже сделаны, 1 проект уже получил одобрение, поэтому мы подали заявку на получение федеральных средств по программе нацпроекта. По Советской свалке проводится экологическая экспертиза, по окончанию которой мы тоже подадим заявку. Вопрос решается уже в течение нескольких лет. Что касается выбросов в атмосферу от стационарных источников, президент тоже в теме, знает, что происходит. Мы обсуждали, что необходимо ускорять сроки, когда предприятия будут устанавливать приборы автоматического контроля на источниках выбросов. Сейчас федеральное законодательство предусматривает сроки до 2029 года. Мы выходили с инициативой от Омской области, чтобы сократить этот срок, думаю, что разговор омичей с президентом ускорит решение о принятии мер по сокращению этого срока.