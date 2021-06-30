Омский блогер - Владимиру Путину: Помогите нам выйти из газовой камеры и вздохнуть полной грудью

Жители Омска пожаловались на грязный воздух в городе.

В эти минуты проходит Прямая линия президента с народом. Сайт "Комсомольская правда" ведет трансляцию разговора главы государства со страной. Вслед за ветераном труда из Омска Владимиром Васильковым свой вопрос смог задать и блогер Владимир Лифантьев. Вместе с другими жителями он пожаловался на постоянные выбросы и грязный воздух в городе.

- В 2018 году Омск вошел в число 12 городов нацпроекта «Экология и чистый воздух». Но вот даже сейчас мы так и не почувствовали, что дышать стало легче и изменений. Должно было снизиться число вредных веществ на 20%. Но нас как травили угольной сажей, формальдегидом и хлорводородом, так до сих пор эти превышения постоянно регистрируются. У нас плохая статистика по онкозаболеваниям и легочным. Владимир Владимирович, обращаемся за помощью, чтобы вы повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы и на всю систему, чтобы мы перестали жить в газовой камере, - обратился к главе государства омич Владимир Лифаньтев.

Проблема действительно острая. Накануне Прямой линии в Омске фиксировали 3 дня подряд превышение по выбросам фенола в воздухе. Люди в соцсетях неоднократно жаловались на невыносимый запах газа и жженой резины в городе. В Омске по фактам загрязнения окружающей среды неоднократно заводили уголовные дела.

Президент довольно обстоятельно ответил на вопрос блогера. О проблеме загрязнения атмосферы в Омске Владимир Путин оказался хорошо осведомлен.

- Я слышал, было предложение перевезти федеральное правительство, но это же не решит проблему. Я считаю, что нужно переводить в Сибирь руководства некоторых федеральных компаний, которые работаю там, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве, - ответил президент. - Ситуация, которая складывалась десятилетиями, сложилась так или иначе объективно и не в результате деятельности правительства РФ. Существует три основных загрязнителя. Первый загрязнитель – это промышленные предприятия, второй – организации системы ЖКХ, особенно котельные на угле или мазуте, и третий – транспорт. Действительно, Омск включен в число 12 городов, где должны снизить количество выбросов к 2024 году на 20%. Я очень рассчитываю, что это произойдет. Работа идет в нескольких направлениях.

Затронул в своем ответе глава государства и проблему мусорных полигонов в Омске. Это тоже одна из застарелых проблем города.

- В Омске есть 4 крупные свалки. Сейчас местные власти могут подать заявку на работу с этими полигонами. Две из них губернатором уже подписаны, но по двум из них даже нет заявок. На это местные власти должны обратить внимание. У вас работает крупное НПЗ «Газпром Нефти», там есть большое скопление отложений и шлаков, - сказал Владимир Путин. - Сейчас ведется работа с руководством компании, они обещают к 2023 году 50% этой свалки соответствующим образом переработать. Только половину, потому что нужно действовать аккуратно и не разворошить эту свалку таким образом, чтобы она не создала еще большие проблемы, чем те, которые существуют. Есть подвижки и по общественному транспорту. Принято решение об обновлении транспорта в городах с неблагоприятной экологической ситуацией и Омск попал в это число. Правительство Омской области подготовило такую программу и сейчас мы начнем работу по обновлению транспорта. Это позволит снизить выбросы.

Президент отметил, что проблема с контролем за состоянием воздуха в крупных городах требует принятия более серьезных мер. Необходимо увеличивать количество постов, которые берут замеры воздуха каждый день.

- Нужно увеличивать число постов Росгидромета, обеспечить контрольные приборы, замеряющие количество выбросов, хоть власти и говорят, что это будет дороговато, и соответствующим образом реагировать на то, что происходит. Над всем этим мы будем продолжать работать. Даже не сомневайтесь, - сказал президент.

- Очень хотелось бы, чтобы вы наделили надзорные органы большим весом, потому что есть предприятия, которые не выполняют предписания Роспотребнадзора по 9 лет. На территории муниципалитета у нас есть 2 химических озера, - отметил Владимир Лифаньтев.

- Обязательно посмотрю на это. Будем считать, что я пометил эти вопросы. Вопрос не в том, чтобы они были наделены большими полномочиями, а в том, чтобы своевременно реагировали на события. Но мы посмотрим на то, что там происходит.

- Спасибо большое.

- Вам спасибо за то, что обращаете на это внимание и следите за этим. Надеюсь, что и дальше так будет вместе с общественными организациями. А здесь контроль со стороны общественности крайне важен.

ОФИЦИАЛЬНО

- Органами прокуратуры Омской области организована проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды. Соответствующий вопрос был озвучен в эфире специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Органами прокуратуры Омской области будет дана правовая оценка законности деятельности уполномоченных контролирующих органов в данной сфере, в том числе полноте мер, принимаемых для ликвидации свалок и объектов накопления жидких промышленных отходов. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.