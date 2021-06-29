Омичи снова пожаловались на невыносимую вонь

В омском воздухе снова нашли фенол и сероводород. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночь омичи снова не смогли вздохнуть полной грудью. Многие чувствовали сильный газовый запах. На химическую вонь жаловались жители района Нефтяников, Химиков, на Левом берегу, запах чувствовался и ближе к центру, на Иртышской набережной.

В минприроды поступили жалобы от обеспокоенных омичей и они провели контрольные замеры. Оказалось, что в воздухе снова нашли превышения содержания фенола (1,5 ПДК) и сероводорода(1,3 ПДК). На этой неделе это уже второй случай ночных выбросов. В ближайшие дни ожидают жаркую, почти безветренную погоду, поэтому трудно предсказать, как будет складываться ситуация с выбросами дальше.