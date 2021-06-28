«Газовый ад»: Омск снова накрыло едкой химической вонью

Омичей продолжают травить ядовитыми выбросами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью омичи пережили очередную «газовую атаку». Особенно тяжело пришлось жителям городка Нефтяников, где находится северная промзона, и Левого берега, куда сносит выбросы.

– Магистральная, 82. Сероводород. Провоняла вся квартира, – пишет в паблике «Дыши Омск» Надежда Киладзе.

– Газовая камера по проспекту Мира, 92. Левый берег в сизой дымке такой концентрации, что домов не видно! Ужас! – подтверждает Наталья Беляева.

– Ватутина, газовый ад, – возмущается Илья Карасев.

Омичи, к сожалению, за долгое время практики даже научились вычленять отдельные компоненты из адского коктейля, которым приходится дышать:

– Старый добрый газ с нефтяно-гудронными нотками. Концентрация усилилась. Просто жесть, какая вонь на улице Дианова, – сообщает Максим Андриевский.

Также омичи приводят переписку в мессенджере со службой омского экомониторинга. Ведомство каждый раз информирует, что обращение принято.

В Управлении Роспотребнадзора региона подтвердили: в Омске снова были выбросы.

– 26 июня на автоматизированном посту наблюдений по ул. 4-й Поселковой были зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) фенола, сероводорода (до 1,6 ПДК). 27 июня зафиксированы превышения по фенолу (до 1,7 ПДК) и сероводороду (1,24 ПДК). С 01.30 до 11.00 28 июня ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» объявлено о наступлении неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности для 8 предприятий. Информация о превышениях ПДК для принятия мер реагирования направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Омичам напомнили, куда обращаться с жалобами на выбросы. Телефоны Центра экологического мониторинга: 790-730; 37-80-21.