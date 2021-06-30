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Общество30 июня 2021 14:20

Законность отказа в реабилитации после ковида ветерану труда из Омска, который дозвонился Путину, проверит прокуратура

Пенсионер дозвонился на прямую линию Путину
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Проблему омича попытались решить еще до окончания прямой линии с президентам.

Проблему омича попытались решить еще до окончания прямой линии с президентам.

Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня проходит прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Одним из первых вопросов оказался прислан омичом, Владимиром Васильковым. Он пытался получить ответ на вопрос о реабилитации после коронавируса. Пожилой омич перенес тяжелую болезнь, но смог вылечиться. После этого задумался о реабилитации. О такой возможности ему рассказали в больнице, но получить ее бесплатно Владимиру не удалось.

- Уважаемый Владимир Владимирович. Я ранее переболел коронавирусом, меня выписали и сказали, что есть бесплатная реабилитация в одном из трех возможных учреждений. В одном не оказалось квот, в другом - надо заплатить 50 тысяч рублей. Зачем было обманывать по поводу бесплатной реабилитации, тем более пенсионеров? - написал омич президенту.

Президент ответил, что в этом направлении сейчас ведется активная работа, выделяются средства. В Омске действительно есть возможность получить путевку на реабилитацию, но там не осталось мест, как объяснили Владимиру. В других учреждениях предлагают платные услуги. Произошедшим заинтересовались в прокуратуре.

- Органами прокуратуры Омской области в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение прав обратившегося гражданина на получение мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, в том числе для ветеранов труда, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. Также проведут проверку по лишению ветерана труда дополнительных выплат.

ЗВОНОК ПУТИНУ

«Если дали звание, как его можно лишить? Надеюсь, регион меня слышит»

- Уважаемый Владимир Владимирович. Я ранее переболел коронавирусом, меня выписали и сказали, что есть бесплатная реабилитация в одном из трех возможных учреждений. В одном не оказалось квот, в другом - надо заплатить 50 тысяч рублей. Зачем было обманывать по поводу бесплатной реабилитации, тем более пенсионеров? – обратился омич президенту.

- Мы сейчас занимаемся тем, что как раз организуем эту работу, - ответил глава государства. - Сейчас мы выделили отдельные средства на систему реабилитации, будет приобретаться оборудование. Деньги выделяются, сейчас эта работа начнется. Что там за деньги просят, мне непонятно, надо бы уточнить, - сказал президент и пообещал связаться с автором вопроса.

- Я работал более 40 лет. У меня звание «Ветеран труда Омской области». Немного прибавили к пенсии 500 рублей, а потом убрали звание и льготу. В душу наплевали словно, когда звание убрали. И не я один такой.

- У вас ведь вопрос по реабилитации вопрос был, Владимир Алексеевич…

- Да! Просто я не один, кого лишили звания, Владимир Владимирович.

- Я знаю эту проблему про присвоение звания «Ветеран труда». Это региональные решения, к сожалению. Считаю, что это неправильное решение. Надеюсь, в Омске меня услышат. Если уж дали звание, как его можно лишить? - удивился Владимир Путин. - Нужно внимательно посмотреть нашим руководителям на эту тему.

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