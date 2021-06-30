Путин - в ответ на жалобу омича о лишении статуса «Ветеран труда»: Если дали звание, как его можно лишить? Надеюсь, регион меня слышит

Владимир Васильков имеет рабочий стаж более 40 лет и недавно переболел ковидом. Фото: Одноклассники

В эти минуты проходит Прямая линия президента с народом. Сайт "Комсомольская правда" ведет трансляцию разговора главы государства со страной. Накануне мы узнавали, как сложилась судьба омичей, дозвонившихся главе государства в прошлые годы.

В этот раз свой вопрос главе государства задал еще один житель Омска - пенсионер Владимир Васильков. Он столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, по словам сибиряка, он не смог получить бесплатную реабилитацию после ковида. В одной больнице не было квот, во второй - эта услуга стоила 50 тысяч. Пожаловался Васильков и на то, что его недавно лишили льготы и звания "Ветеран труда Омской области".

- Я работал более 40 лет. У меня звание "Ветеран труда Омской области". Немного прибавили к пенсии 500 рублей, а потом убрали звание и льготу. В душу наплевали словно, когда звание убрали. И не я один такой. И по реабилитации после коронавируса у меня был вопрос, - посетовал омский пенсионер.

Президент был в курсе данной проблемы. По его словам, с подобным вопросом сталкиваются пенсионеры и в других регионах.

- Я знаю эту проблему про присвоение звания "Ветеран труда". Это региональные решения, к сожалению. Считаю, что это неправильное решение. Надеюсь, в Омске меня услышат. Если уж дали звание, как его можно лишить? - удивился Владимир Путин. - Нужно внимательно посмотреть нашим руководителям на эту тему.

"Комсомолка" обратилась за комментариями к омскому минздраву и в региональное министерство труда и социального развития. Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.