Житель Омска - Путину на Прямой линии: После ковида мне нужна реабилитация - в одной больнице нет квот, в другой - надо 50 тысяч

В Омске давно началась третья волна коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня проходит Прямая линия президента с народом. Сайт "Комсомольская правда" ведет трансляцию разговора. Ранее мы узнавали, как сложилась судьба омичей, дозвонившихся главе государства в прошлые годы.

В этот раз свой вопрос главе государства задал еще один житель Омска - пенсионер Владимир Васильков. Недавно он переболел ковидом и ему потребовалась реабилитация. Однако сибиряк, по его словам, столкнулся с проблемой.

- Уважаемый Владимир Владимирович. Я ранее переболел коронавирусом, меня выписали и сказали, что есть бесплатная реабилитация в одном из трех возможных учреждений. В одном не оказалось квот, в другом - надо заплатить 50 тысяч рублей. Зачем было обманывать по поводу бесплатной реабилитации, тем более пенсионеров? - написал омич президенту.

Вот, что ответил Владимир Путин во время Прямой линии:

- Мы сейчас занимаемся тем, что как раз организуем эту работу. Сейчас мы выделили отдельные средства на систему реабилитации, будет приобретаться оборудование. Деньги выделяются, сейчас эта работа начнется. Что там за деньги просят, мне непонятно, надо бы уточнить, - сказал президент и пообещал связаться с автором вопроса.

Во время Прямой линии пытались дозвониться до Владимира Василькова, но сибиряк на звонок не ответил. Однако позже омича все же вывели в эфир Прямой линии.

- Я работал более 40 лет. У меня звание "Ветеран труда Омской области". Немного прибавили к пенсии 500 рублей, а потом убрали звание и льготу. В душу наплевали словно, когда звание убрали. И не я один такой. И по реабилитации после коронавируса у меня был вопрос, - сказал омский пенсионер.

Президент оказался в курсе проблемы.

- Я знаю эту проблему про присвоение звания "Ветеран труда". Это региональные решения, к сожалению. Считаю, что это неправильное решение. Надеюсь, в Омске меня услышат. Если уж дали звание, как его можно лишить? - удивился Владимир Путин. - Нужно внимательно посмотреть нашим руководителям на эту тему.

"Комсомолка" обратилась за комментарием к министерству здравоохранения Омской области и к региональному минтруда. В данный момент наш корреспондент общается с Владимиром Васильковым.

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