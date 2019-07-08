Стало известно, какая фирма травила выбросами омичей на выходных

СЕГОДНЯ 04:14 2019-07-08T04:14:49+03:00

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Всю пятницу и субботу омичи в очередной раз жаловались на невыносимый запах газа и вонь. У многих от неприятного запаха в воздухе кружилась голова и резало глаза. В Центр экологического мониторинга позвонили с жалобой на выбросы 73 человека. Десятки омичей писали гневные посты в соцсетях. В минприроды на территорию Советского округа отправили передвижную лабораторию. Замеры воздуха показали существенное загрязнение. Виновник уже известен.

- Результаты замеров на территории, прилегающей к ООО «Астра» (пр. Губкина, 4/1), выявили превышения предельно-допустимых концентраций метилмеркаптана (1,6 ПДК) и этилбензола (1,7 ПДК), а также содержание других органических серосодержащих веществ, ароматических углеводородов, обладающих эффектом суммации (толуол, ксилолы, диметилдисульфид и др.), - рассказали подробности в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что ООО «Астра» занимается производством химических веществ. Предприятие уже попадалось на вредных выбросах. Но тогда дальше разговоров с чиновниками минприроды дело не пошло - фирму даже не оштрафовали. Загрязнение окружающей среды и травля омичей, видимо, сойдет с рук предприятию и в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU