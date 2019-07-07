Омичи снова жалуются на зловоние в городе и выбросы

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-07T07:33:26+03:00

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Не проходит и недели, чтобы жители Омска не пожаловались на ядовитый запах в воздухе. На этой неделе они уже негодовали по поводу вони. В очередной раз выбросы в атмосфере сибиряки почувствовали в субботу. Традиционно накрыло Левый Берег и Нефтяники. В соцсетях на неприятный запах жаловались жители улиц Дианова, Дмитриева, Фугенфирова, Туполева, 22 Апреля, Энтузиастов и Проспекта Мира.

Многие начали обрывать телефоны экстренных служб, минприроды и передвижной лаборатории. Там пообещали сделать замеры воздуха. Ранее замеры показали, что недавно в Омске было превышено содержание формальдегида и этилбензола. Эти вещества вызывают онкологические заболевания. Но, кажется, омичи уже за последние годы начинают привыкать к выбросам. А власти не спешат находить виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU