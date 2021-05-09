«Бросил квадроцикл и пошел пешком»: что случилось с пропавшем в тайге на охоте омским министром здравоохранения Мураховским

Масштабные поиски продолжаются, привлекают волонтеров и технику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сомнений в том, что в густых лесах севера Омской области ищут именно министра здравоохраниения Александра Мураховского, больше не осталось. Эту информацию подтвердили в полиции, а также друзья пропавшего.

Напомним, все началось сегодня днем, когда полиция сообщила и том, что в лесах Большеуковского района, где лес уже превращается в тайгу, а кругом одни болота, пропал человек. Он приехал из Омска на охоту накануне, 7 мая, и отправился в лес на квадроцикле, но обратно на охотбазу не вернулся. Друзья искали его самостоятельно, но быстро поняли, что это бессмысленно, поэтому обратились в полицию.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что пропавшим оказался министр зравоохранения Омской области Александр Мураховский. Сейчас его ищут волонтеры, МЧС, полиция и Росгвардия. На месте, в Большеуковском районе уже развернули штаб. После напряженных поисков в 6,5 километрах от охотбазы в деревне Поспелово обнаружили квадроцикл, на котором Александр Мураховский уехал. Транспорт увяз в болоте.

Но поисковики рассказывают, что министр выходил на связь с другими охотниками по рации. Он рассказал, что квадроцикл увяз и дальше придется идти пешком. Дело осложняется тем, что Александр Мураховский не уточнил, куда именно отправится: пойдет дальше или будет возвращаться. В поисках задействуют и квадрокоптеры. Именно с одного из них заметили пару медведей недалеко от места, где завяз транспорт министра. В целом, здесь нет ничего удивительного - эти животные водятся в Большеуковском районе.

Сейчас поиски Александра Мураховского продолжаются, но пока нет ничего конкретного. О том, что нашли еще какие-то следы омского министра не сообщается.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

- В поисковом районе развернут штаб. В мероприятиях по розыску задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтёры поисковых отрядов и местные жители. Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости. Задействуется вертолёт и беспилотные летательные аппараты.