В Омске появился еще один претендент на пост мэра

Новый кандидат предпочитает активный отдых. Фото: Одноклассники. Андрей Корольков

В Омске к концу близится время, отведенное для приема заявок от кандидатов на пост мэра Омска. На этой неделе уже подали заявки два человека. Последний срок приема документов назначен на 4 декабря, осталась неделя.

Сегодня официальным кандидатом стал 43-летний Андрей Корольков. Информации о нем почти нет. На странице в соцсетях кандидат выкладывает фотографии с активного отдыха Его соперниками станут пенсионер Николай Телепенко, эко-активист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, депутат-коммунист Михаил Федотов, юрист Александр Форс, педагог Алексей Невзгодов, представитель омского отделения движения «Левый фронт» Артем Казаков, владелец ЧОПов Юрий Александров, рокер Сергей Троицкий, Игорь Колесник, занимающийся торговлей подъемно-транспортными машинами, бывший предприниматель Михаил Лашкин, бухгалтер Екатерина Плеханова и другие.