Мэром Омска захотела стать бухгалтер Екатерина Плеханова

Омичка, занимающаяся бухучетом, стала 12 кандидатом на пост мэра.

Омск снова может оказаться в женских руках. Занять место после Оксаны Фадиной изъявила желание 33-летняя Екатерина Плеханова. Она подала документы в избирательную комиссию.

По данным открытых интернет-источников, Екатерина окончила в 2012 году Омский Государственный Университет Путей Сообщения по специальности «Мировая экономика». С тех пор трудится бухгалтером и оказывает услуги бухучета, аутсорсинга и аудита. На своей странице в соцсетях Екатерина отмечает, что интересуется психологией и творчеством, а также пишет: «С любым человеком найду общий язык».

Среди кандидатов на пост мэра Екатерина пока единственная женщина. О своем желании занять кресло главы города уже заявили пенсионер Николай Телепенко, эко-активист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, депутат-коммунист Михаил Федотов, юрист Александр Форс, педагог Алексей Невзгодов, представитель омского отделения движения «Левый фронт» Артем Казаков, владелец ЧОПов Юрий Александров, рокер Сергей Троицкий, Игорь Колесник, занимающийся торговлей подъемно-транспортными машинами, и бывший предприниматель Михаил Лашкин.