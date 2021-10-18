«Программу озвучивать не буду, чтобы не подслушали единороссы!»: Коммунист Михаил Федотов подтвердил свое участие в выборах мэра

Михаил Федотов подтвердил свое участие в выборах на пост мэра. Фото: Омский горсовет

Неожиданная новость пришла сегодня, 18 октября, из стана омских коммунистов – на пост мэра заявился 62-летний депутат горсовета Михаил Федотов. С этим выбором определилось омское отделение партии, которую он представляет.

– Меньше двух часов назад прошло заседание, где приняли это решение, а мне уже все журналисты звонят! – негодует Михаил Юрьевич. – Хотят, наверное, чтобы я предвыборную программу свою рассказал. А я не буду рассказывать о предвыборной программе, чтобы не подслушали единороссы. Пусть пишут свою!

Любопытно, что до недавнего времени Михаил Федотов был членом комиссии, которой предстояло выбирать главу Омска. Кто его теперь там заменит, пока неясно.

Ранее стало известно о еще нескольких претендентах на должность первого лица в городе: владельце сети «Шаурмастер» Юрии Шияне, экоактивисте Николае Родькине и некоем 84-летнем пенсионере. Также мэром Омска пожелал стать эпатажный рокер Сергей Троицкий, он же – Паук. Правда, последний навряд ли на самом деле будет подавать документы на рассмотрение избирательной комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Варяг или свой и женщина или мужчина: Члены конкурсной комиссии рассказали «КП», как будут выбирать мэра Омска

Депутаты Сергей Дроздов, Михаил Федотов и Алексей Ложкин ответили на мнение некоторых омичей о том, что комиссия проплачена и на самом деле ничего не решает. (Далее...)

Бювет с минералкой на Маркса, борьба с влиянием Урана и чтение Библии: Самые странные идеи кандидатов в мэры Омска на прошлых выборах

В 2017 году голосование впервые стало непрямым и временами очень забавным. (Далее...)