Бювет с минералкой на Маркса, борьба с влиянием Урана и чтение Библии: Чем запомнились кандидаты на прошлых выборах мэра Омска

Даже члены избирательной комиссии признаются: с результатом этого «кастинга» определились еще до его начала. Но попробовать свои силы может каждый. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Совсем скоро Омску будут искать нового главу. Правда, простым горожанам, для которых мэр и будет работать, делать это не доверили. Выборы будут непрямыми, с кандидатурой определится комиссия из 14 человек: по семь от горсовета и губернатора. Уже известно, что кроме депутатов, туда войдут Почетные жители Омска, спортсмены и деятели культуры.

Сегодня, 7 октября, начался прием заявок от претендентов на главный пост в городе. Комиссии предстоит выбрать из всего этого богатства не менее двух кандидатов. И уже они выступят перед депутатами горсовета, которые и проголосуют за мэра.

Комиссии пришлось ознакомиться с идеями всем, кто пожелал стать мэром Омска. Фото: Анна МИКУЛА

Посмотреть на шоу пришло множество журналистов. Фото: Анна МИКУЛА

Впервые непрямые выборы проходили в 2017 году. Именно таким образом мэром стала Оксана Фадина, ушедшая сейчас в отставку.

Иллюзию выбора в тот раз должны были создавать больше трех десятков кандидатов. Журналистам рассказывали о разнообразии представленных вариантов. Особенно должна была впечатлить разница в возрасте между самым молодым и самым пожилым участником гонки за место мэра - разрыв составил 47 лет.

Перевальский презентует комиссии своего будущего помощника. Фото: Анна МИКУЛА

Несомненной звездой тех выборов стал пенсионер Дмитрий Перевальский. Выйдя к трибуне, мужчина достал из пакета булыжник. Выступать ему разрешили только после обещания не использовать его в качестве оружия. Он пообещал. И пояснил, что камень рассказывает ему всю подноготную о людях - что здорово поможет при мэрстве. В последнем Дмитрий был абсолютно уверен:

- Я стану мэром, которому поставят памятник! - заверил он собравшихся.

Будущий градоначальник сообщил, что разгонит ФК «Иртыш», а сэкономленные деньги пустит на строительство бювета с минералкой вдоль проспекта Маркса. Также он притащил в горсовет доску с наклеенными на ней объявлениями и заверил, что при нем в городе такого не будет. После выступления борец за чистоту омских улиц скрылся, потихоньку бросив объявления в фойе горсовета. С этим мусором пришлось бороться местной уборщице.

Закончив выступление борец за чистоту решил за собой не убирать. Он ведь пока не стал мэром. Фото: Анна МИКУЛА

Не менее колоритным оказался другой кандидат-пенсионер-предприниматель Юрий Пичугин:

- У сибиряков никогда не было князьев! - начал Пучигин издалека. - Надо вернуть казачьи сходы уделить больше внимания КТОСам!

В своей предвыборной агитации кандидат предусмотрел и экономический вопрос:

- У меня есть друзья в Германии. Они недовольны Ангелой Меркель, поэтому дадут Омску 10 млн евро.

Юрий Пичугин грозил начать свое мэрство с разгона «Иртыша». Фото: Анна МИКУЛА

Юный владелец фотосалона Александр Сарсекеев читал комиссии Библию и обещал принести в Омск свет. Правда, не уточнил: духовный или в виде фонарей. Члены комиссии интересовались, не хочет ли Сарсекеев сначала сходить в армию. Он не хотел.

Александр Сарсекаев просвещал собравшихся Библией. Фото: Анна МИКУЛА

Свет беспокоил и Валентина Панова, который пообещал провести его в частном секторе и построить оперный театр, если станет мэром. Он - главный по подъезду, поэтому решил ввязаться в предвыборную гонку. Сам он, кстати, ни разу не ходил на выборы, потому что не нравились кандидаты.

- Вы требуете построить оперный театр. А знаете, что у нас есть музтеатр? - поинтересовался у соискателя один из членов комиссии, дирижер Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев.

- Я там был, мне не понравилось, - был непреклонен в своей решимости Панов.

Один из членов выборной комиссии, ныне покойный представитель губернатора при горсовете Николай Чираков дипломатично поблагодарил участника за активность.

- Хорошо, хоть квартиру не отобрал! - обрадовались, переглянувшись вслед уходящему кандидату избранные избиратели.

Валентин Панов хотел построить оперный театр. Фото: Анна МИКУЛА

Механик корабля Власов зашел с козырей. Он сообщил, что бывал за границей и сделает у нас, как у них.

Юрий Иванищев представился замдиректора ООО и членом некой новой организации «Едро». Он удивлял собравшихся богатой женой. Иванищев за год заработал 200 тысяч, а супруга - 26 млн рублей. Все удивились.

В 2017 году хотел попробовать свои силы в качестве мэра и предприниматель Дмитрий Карев. Он тоже сделал правильный акцент на наболевшем. Посетовал, что снег не чистится даже на стоянке горсовета. Он поскользнулся, чуть не лишив своего присутствия собравшихся. Но все обошлось, он выступил.

Игорь Козловский сообщил, что участвует во всех выборах. Утверждал, что это не хобби.

Василий Яковлев начал с биографических данных: раньше он боролся за то, чтобы в Индии не убивали и не насиловали касту неприкасаемых. И ответил на главный вопрос - почему в Омске нет дорог (на тот момент не было совсем):

- Потому что России покровительствует Уран, - проинформировал претендент на мэрство и призвал с этим бороться.

Еще один кандидат, ныне покойный Сергей Маевский объяснял комиссии, почему сын учится в Торонто, а не в Омске. И пообещал вернуть родственника на родину, если его отца выберут мэром. Маевский планировал сделать Омск зоной беспошлинной торговли, а также видел спасение в криптовалюте.

Вопрос: «Вы серьезно насчет мэра?!» стал самым популярным для всех технических кандидатов. Чаще всего его задавал сейчас умерший председатель избирательной комиссии Сергей Тодоров.

Журналист и депутат Владимир Казанин был озадачен славой более успешной столичной коллеги и, видимо, поэтому спрашивал у всех, как они относятся к Ксении Собчак. Только у другого тележурналиста - Константина Ткачева, также баллотировавшегося на мэрство, - Ткачев поинтересовался, почему он сейчас не делает сюжеты. Ткачев сказал, что делает.

Также попытать счастья на посту главы города решили депутаты Алексей Ложкин и Алексей Сокин. Последний рассказал, что знает, кто виноват в омских выбросах. Но вносить конкретику не стал. Видимо, решил раскрыть интригу, став мэром. Но избиратели, судя по результатам голосования, заинтригованы не были.

Сергей Костырев попытался стать мэром. Фото: Анна МИКУЛА

Из действительно серьезных кандидатов на выборы заявился омский профессор Сергей Костарев. Он рассказал комиссии, что программу по экологии разработал еще в 1999-м. Но из-за конфликта губернатора Полежаева и мэра Рощупкина ее не приняли. Костарев вспомнил о программе самоуправления Александра II, которую предлагал продолжить.

Эколог Костарев рассказывает: знал, что не сможет пройти отбор, но хотя бы попытался. Фото: Анна МИКУЛА

Чуть ли не единственная женщина-кандидат бухгалтер Оксана Неволина сильно волновалась и даже подготовила шпаргалку. Члены комиссии вспомнили, что у претендентки есть 4-летний ребенок и отправили Оксану домой заниматься его воспитанием.

Зато ее тезке Фадиной даже добавили 10 минут к выделенному по регламенту времени для выступления кандидата. В своей речи Оксана Николаевна гарантировала сделать город одним из лучших в стране и преодолеть противостояние между губернатором и мэром. Ну, как минимум, с одной из задач она справилась.

Фадина обещала сделать Омск одним из лучших городов страны. Фото: Анна МИКУЛА

Также Фадина пообещала, что став мэром будет учитывать опыт соперника по выборам эколога Костарева. Кроме дорог, экологии, транспорта, планировала заняться поддержкой социального предпринимательства.

- Надо, чтобы люди работали на цель, а не цели ставились под людей, - заявила претендентка и растрогала избирателей. Все 14 были в восторге:

- Чисто по-человечески хочу поблагодарить вас за то, что вы вложили душу в программу. Вы говорите уже как хозяйка дома, где и стол чистый, и печка есть! - похвалил ее председатель комиссии.

Председатель горсовета Владимир Корбут объясняет журналистам, что мэр - это десять в одном. Фото: Анна МИКУЛА

Роль главного соперника Фадиной исполнил глава Калачинска Фридрих Мецлер. Понимая, что такая опасность ему особо не грозит, он даже пообещал переехать в Омск, если станет мэром.

В итоге насчитали 35 кандидатов. Тогдашний вице-мэр Сергей Фролов и депутат-предприниматель Игорь Антропенко снялись с выборов. После подсчета бюллетеней выяснилось, что за Ложкина отдали один голос, за Мецлера - девять, за Ткачева - три. Фадина набрала 11. Во второй тур выборов вышли Мецлер и Фадина. Ну а итог тех выборов всем прекрасно известен.