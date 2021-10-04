Варяг или свой и женщина или мужчина: Члены конкурсной комиссии рассказали «КП», как будут выбирать мэра Омска

Новый постоянный хозяин кабинета в здании на Гагарина,34 появится только к Новому Году.

Стал известен неокончательный список конкурсной комиссии от горсовета, которая будет определять двух финалистов в борьбе за кресло мэра. Градоначальника из двух кандидатов определят уже депутаты. В состав комиссии вошли депутаты Сергей Дроздов («Единая Россия»), Михаил Федотов (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР) и почетные жители города Александр Пушница и Александр Новиков. Планируется, определить имя нового мэра к Новому году. 5 октября будет объявлено о сроках, с которых начнут принимать заявки от потенциальных кандидатов. Члены конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность мэра Омска проведут собеседование с каждым заявившимся. «Комсомолка» решила пообщаться с теми, кто, по идее, должен определить судьбу миллионного города. Жители, напомним, принимать участие в выборах мэра не будут.

«НАМ ПРОСТО НЕОБХОДИМО СОБЛЮСТИ ПРОЦЕДУРУ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ШОУ»

Алексей Ложкин – самый опытный член этой комиссии. Причем он уже был по обе стороны баррикад.

- Я был и кандидатом, и членом комиссии, - напоминает депутат. – Поэтому сам процесс мне хорошо известен.

- На какие качества кандидатов вы будете обращать внимание?

Алексей Ложкин признает: кто будет мэром примерно станет понятно уже по спискам кандидатов.

- Когда мы увидим списки претендентов, мы уже поймем, кто идет действительно мэром, а кто спойлером.

- То есть по претендентам уже сразу будет ясно, кто станет мэром, а кто участвует в процедуре чисто формально?

- Да, это будет понятно. Я не знаю, кто им станет. Вопросы я, конечно, планирую задавать только реальным претендентам. Правда, еще не знаю, какие именно. Не вижу смысла что-то спрашивать у технических кандидатов. Зачем? Они будут стесняться, волноваться. Это же просто формальность – собеседование со всеми. Нам просто необходимо соблюсти процедуру с элементами шоу, - сказал Алексей Ложкин.

- Вопросы от вас будут только реальным кандидатам?

- Ну, я могу поспрашивать и технических претендентов, раз вы просите. Можете, даже посоветовать, какой именно вопрос задать. Я спрошу.

- Еще предложите мне заявиться в качестве кандидата!

- А, это, пожалуйста. Мы можем даже с вами договориться, какой я вопрос вам задам и подготовить ответ (смеется).

- Ага, чтобы я не стеснялся… А когда мы узнаем дату начала заявок?

- 5 октября пройдет заседание, там и объявят.

- Как думаете, понять, способен человек быть мэром миллионного города в формате 15-минутного собеседования вообще реально?

- Нет, реально это понять лишь через год после назначения. А так мы можем понять лишь направление мысли человека. При этом все это глупости, мы прекрасно понимаем, что город в зависимом положении от области и федерации. Мы же дотационный город. Больше надо смотреть, насколько кандидат компромиссный. Мне не нравится сама процедура с конкурсом.

- Среди омичей и есть мнение, что вся это конкурсная процедура – лишь необходимый ритуал. А на деле же мэром будет тот, кого назовут выше – губернатор и Москва. Согласны?

- Не совсем согласен. Депутаты же будут утверждать.

- Вы говорите про формальную сторону механизма. Вряд ли кто-то ослушается…

- Нет, я говорю про реальную ситуацию. Может, помните, когда определяли в прошлый раз, в горсовет приехал сам губернатор Назаров. Выдвинули бывшего главу минстроя Станислава Гребенщикова и глава региона активно объяснял, почему стоит за него голосовать…

- Вы же помните, что было дальше? Депутаты проявили волю и не согласились?

- Ну, согласились. Другое дело, что вмешались правоохранительные органы.

- Вот я об этом-то и говорю. Что депутаты – приводят механизм отбора в действие, а решают где-то наверху, кто будет мэром. Разве нет?

- Ну да, механизм, но депутаты могут высказать свое мнение. Но на данный момент героев из «Единой России» я никого не вижу. Кто бы сказал: «Нет, он не должен быть мэром». А у них большинство в горсовете. Вот об этом я говорю. Но в прошлый раз, честно говоря, особого выбора и не было. Из единоросса Мецлера и беспартийной Фадиной выбрали второй вариант. Есть ли у меня свой кандидат? Даже не знаю, кого назвать. Кто согласится? Мы видим огромное количество проблем, которые не смогла решить «великий экономист».

БЛИЦ-ОПРОС ЛОЖКИНА

- Мэр омич или варяг?

- Омич.

- Мужчина или женщина?

- Не имеет значения.

- Молодой и прогрессивный или опытный и старой закалки?

- Наверное, все-таки лучше опытный.

- Экономист или хозяйственник?

- Хозяйственник.

- Человек из бизнеса или госслужащий?

- Госслужащий.

«НИКТО И НИКЕМ НЕ ПРОПЛАЧЕН, ГОВОРЮ ВАМ ОТКРОВЕННО»

Член комиссии от «Единой России» Сергей Дроздов подчеркнул ее не ангажированность. По его словам, главный интерес комиссии – определить хорошего мэра. Но оценить правильность выбора все смогут лишь лет через 10.

- Понять сразу это, нельзя. Ни через год, ни через два. Только по прошествии времени можно оценить вклад мэра в развитие города, - считает Сергей Дроздов.

- А что можете ответить тем омичам, кто считает: конкурсная комиссия и вся эта процедура с кандидатами – лишь видимость выборов. На самом же деле мэра определяют губернатор и Москва?

- Ничего. Ради бога, пусть так думают. Сколько людей, столько и мнений. Я не буду никого переубеждать, в этом нет никакого смысла. У нас же как обычно: ты и с шапкой дурак, и без шапки. Я слышал и мнение о том, что комиссия проплаченная. Были в кулуарах такие разговоры. Так вот я говорю: никто никем не проплачен. Никто и никем не проплачен, говорю вам откровенно.

Сергей Дроздов не отрицает: малоизвестного человека вряд ли назначат на должность градоначальника.

- На что будете обращать внимание во время собеседования с кандидатами?

- На личные качества, на образование, насколько человек является командным работником. Город это же не просто гречка и цены на Арбидол. Мы оцениваем воздух, чистые дороги, пробки. За эти годы я убедился, сам по себе одиночка без своей команды может быть просто размазан грузом. Яркий пример тому – экс-мэр Вячеслав Двораковский. С ним было комфортнее всего работать – он слышал депутатов. Но для жителей города этот период не самый лучший в силу ряда объективных обстоятельств. Не было такого федерального финансирования, имел место скрытый конфликт между областью и городом.

- Согласны, что неизвестного человека вряд ли выберут мэром?

- Ну, конечно-конечно. Приходили какие-то люди и обращались к комиссии «А чо вы там?» Ну как за такого проголосуешь. Его и управдомом не выберешь, не то что мэром. Приходил человек и на камнях показывал, почему он хороший мэр. Мы его должны были выбрать, чтобы показать некоррумпированность комиссии? Ну это смешно, это же не цирк.

БЛИЦ-ОПРОС ДРОЗДОВА

- Мэр омич или варяг?

- Без разницы.

- Мужчина или женщина?

- Мужчина все-таки.

- Молодой и прогрессивный или опытный и старой закалки?

- Опытный мэр.

- Экономист или хозяйственник?

- Без разницы.

- Человек из бизнеса или госслужащий?

- А вот здесь сложно. И там, и там есть свои плюсы.

Дозвониться до члена конкурсной комиссии от КПРФ Михаила Федотова мы так и не смогли. Его телефон упорно молчал. Однако сайт «Комсомольская правда в Омске» готов дать возможность Михаилу Юрьевичу высказаться.