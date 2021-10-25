Мэром Омска хочет стать владелец ЧОПов и культурист Юрий Александров

Юрий Александров увлекается бодибилдингом.

Как стало известно «КП-Омск», документы в качестве кандидата на пост мэра подал 48-летний Юрий Александров.

Согласно открытым данным из интернета, Юрий Викторович руководит Ассоциацией охранных предприятий Омской области и является владельцем нескольких ЧОПов.

Юрий Александров намерен стать мэром Омска.

Страница в соцсети «ВКонтакте» рассказывает нам, что соискатель увлекается бодибилдингом. По крайней мере, у него много фото и видео из тренажерного зала. Александров даже хвастается перед подписчиками, что жмет ногами 400 кг.

Известно, что в 1994 году он окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе.

Награда от коммунистов.

В прошлый раз Александров пытался стать депутатом от «Справедливой России»

Среди других вещей, которыми Юрий Викторович, видимо, гордится, – памятный знак от КПРФ. И одновременно с этим выясняется, что в 2017 году он попытал удачу на выборах в горсовет – хотел стать народным избранником от «Справедливой России». Мужчина выдвигался по одномандатному округу и в составе региональной группы. Но партия тогда сама отозвала его регистрацию.

По информации «СуперОмска», Александров скрыл имеющуюся у него судимость, не только от избирательной комиссии, но и от партии.

На каких политических взглядах он остановится в этот раз, пока неизвестно.

Напомним, ранее о своем желании возглавить город заявили 74-летний пенсионер Николай Телепенко, эко-активист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, депутат-коммунист Михаил Федотов, а также рокер Сергей Троицкий. Правда, есть большие сомнения, что последний на самом деле озадачится сбором документов.

Как и в прошлый раз, в этом году выборы мэра будут непрямыми. Голосовать за главу города простым омичам не доверили. Эти займется специальная комиссия из 14 человек, куда войдут политики, представители спорта и культуры. Они выберут нескольких претендентов, которые пройдут в финал. Победителя определят депутаты горсовета, проголосовав на пленарном заседании.

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