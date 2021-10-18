Кандидат в мэры Омска Шиян объяснил, почему до сих пор так мало претендентов на кресло градоначальника

Глава "Шаурмастера" заявился на выборы мэра Омска. Фото: ВКонтакте

Глава омской сети шаурмы "Шаурмастер" Юрий Шиян неожиданно для всех недавно заявился на выборы мэра города. Выбирать градоначальника будет специальная комиссия. Сейчас на кресло претендуют четверо: он, 74-летний пенсионер Николай Телепенко, экоактивист Николай Родькин и лидер группы "Коррозия металла" эпатажный музыкант Паук. Правда, последний лишь заявил о своем желании, но документы не подавал.

Юрий Шиян в телеграмм-канале JVCR объяснил, почему к этому момент так мало кандидатов. И, скорее всего, пик заявок придется на последние дни.

- Документы собираются. Пакет, с одной стороны, довольно простой, но с другой, очень сложный для понимания простым человеком, поэтому, я нанял юриста, который будет «вести» меня до самой комиссии, - сказал Шиян. - В любом случае, дольше всего держит справка «об отсутствии судимости», которая делается на «Госуслугах» в срок «до 30 дней», поэтому пик реальных подач заявок придется под саму дату конца приема документов.