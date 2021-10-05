Назван полный состав комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Омска

Градоначальника депутаты горсовета определят, скорее всего, в декабре.

Сегодня в горсовете прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Омска. Потенциальные претенденты на этот пост должны подать необходимый пакет документов. В ходе собеседования комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. А уже мэра во время голосования определят депутаты горсовета.

На сегодняшнем заседании стал известен полный список конкурсной комиссии. Ранее в нее вошли депутаты Сергей Дроздов ("Единая Россия"), Алексей Ложкин (ЛДПР), Михаил Федотов (КПРФ) и почетные жители города Александр Пушница и Александр Новиков. Своих представитель определил и омский губернатор Александр Бурков. В комиссию вошли председатель Общественной палаты Омской области, глава федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко, директор государственного музея имени Врубеля Фарида Буреева, паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков, генеральный директор АО "Омские медиа" (12 канал) Артем Серов, глава Омской крепости Василий Минин и ректор СибГУФК Олег Шалаев. Председателем комиссии назначена Лидия Герасимова.

Определена и дата подачи заявок на участие в конкурсе по отбору мэра Омска. Принимать документы начнут уже с 8:30 утра 7 октября и по 16:30 часов 8 ноября. После этого состоится 2 тур: конкурсная комиссия 9 ноября рассмотрит пакет документов каждого из претендентов на кресло градоначальника. Если каких-то бумаг не будет доставать, кандидата могут завернуть.

А уже 13 ноября в субботу начнутся собеседования с претендентами.

- Будем сидеть до победного, возможно на это потребуется несколько дней. Пока мы не знаем, какое количество кандидатов у нас будет, - рассказал сайту "Комсомольская правда в Омске" член комиссии депутат Алексей Ложкин. - Если что, на собеседование добавят один день. Кстати, общение с претендентами допускается и в онлайн-формате.

Дата заседания горсовета, где депутаты будут уже выбирать мэра из двух кандидатур, пока не определена. В любом случае планируется, что главу города изберут до Нового года. Пока же обязанности мэра Омска исполняет первый вице-мэр Евгений Фомин.