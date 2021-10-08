На выборы мэра Омска заявился первый кандидат - 74-летний пенсионер

Первый кандидат уже принес часть документов в конкурсную комиссию.

На этой неделе начала свою работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города. Сейчас кандидаты могут подавать заявки. На это есть месяц, последний срок для подачи документов – 8 ноября. До этого дня конкурсанты должны собрать необходимые справки и предоставить их в горсовет. А после этого события будут развиваться довольно быстро. 13 ноября начнутся собеседования для кандидатов. Планируется, что со всеми претендентами поговорят за один день, но члены комиссии не исключают, что придется выделить дополнительный день, если кандидатов на пост наберется слишком много. После того, как комиссия поговорит с конкурсантами, выберут как минимум двух кандидатов. Из их числа и выберут мэра на общем заседании депутатов городского совета. Но дата итогового заседания пока не назначена.

Сегодня документы подал первый кандидат. Им оказался 74-летний пенсионер.

- Да, первый кандидат уже появился, - подтвердил член комиссии Алексей Ложкин. – Подал документы сегодня.

Стать мэром Омска изъявил желание Николай Телепенко. Он подал заявку, но еще не собрал все необходимые документы. На это у пенсионера есть еще почти месяц, главное успеть до следующего заседания комиссии. Сейчас омич занимается тем, что собирает оставшиеся документы.