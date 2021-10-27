На пост мэра Омска заявился бывший предприниматель Михаил Лашкин

Очередным кандидатом на пост мэра стал 30-летний Михаил Лашкин. Фото: ВКонтакте

Как стало известно «Комсомольской правде» появился еще один официальный кандидат в мэры города. Им стал 30-летний Михаил Лашкин.

По данным открытых интернет источников Михаил окончил СибАДИ в 2014 году, успел поработать в муниципальном предприятии «Тепловая компания», а в мае 2016 года стал одним из учредителей компании ООО «ТРЕЙДТОРГ». Там он занимал должность генерального директора. Компания занималась оптовой продажей стройматериалов, но сейчас это предприятие закрыто.

Напомним, что сегодня стала известна дата, когда состоятся выборы мэра. Депутаты назовут имя нового градоначальника 17 ноября. Заявки будут принимать до 8 ноября, а с 13 числа начнутся собеседования с кандидатами.