Стала известна дата, когда назовут имя мэра Омска

В Горсовете определились с датой выборов мэра.

В Омске после ухода Оксаны Фадиной в Госдуму продолжается процедура выборов мэра Омска. Сейчас работает специальная комиссия, состоящая из депутатов Горсовета, почетных граждан Омска и кандидатов, предложенных Губернатором. До 8 ноября любой желающий стать мэром может подать документы. После рассмотрения заявок комиссия проведет собеседования со всем кандидатами. Их планируют начать 13 ноября. На основе этого ее члены выберут две наиболее подходящие кандидатуры на пост главы города. Именно из них на итоговом заседании Городского совета депутаты выберут следующего мэра. Обычные граждане в этом процессе никак участвовать не смогут.

Уже есть несколько кандидатов на пост мэра. Первым стал пенсионер Николай Телепенко, он принес документы в первый день работы комиссии. Следом желание стать мэром изъявили эко-активист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, депутат-коммунист Михаил Федотов, юрист Александр Форс, педагог Алексей Невзгодов, представитель омского отделения движения «Левый фронт» Артем Казаков, владелец ЧОПов Юрий Александров, рокер Сергей Троицкий и Игорь Колесник, занимающийся торговлей подъемно-транспортными машинами. В последнее время кандидаты начали активнее подавать заявки.

Процедура не изменилась со времен выборов Фадиной, но вот точной даты, когда назовут имя нового мэра, пока не было. Сегодня спикер Горсовета Владимир Корбут озвучил ее. Депутаты назовут имя главы города 17 ноября. До этого момента еще предстоит проверить все поступившие документы и побеседовать со всеми кандидатам.

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