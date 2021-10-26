На пост мэра Омска претендует еще один кандидат – 54-летний Игорь Колесник

Еще один кандидат подал документы на пост мэра Омска. Фото: Омский горсовет

Кандидаты на пост мэра Омска начали сыпаться как из рога изобилия. Как стало известно «КП-Омск», сегодня, 26 октября, документы на рассмотрение в горсовет подал Игорь Колесник.

Пока об Игоре Михайловиче известно немного. В ноябре ему исполнится 55 лет. Согласно информации из интернета, он является руководителем производственного объединения «Омсктрансстрой», которое существует 16 лет и специализируется на оптовой торговле подъемно-транспортными машинами и оборудованием.

Опять же по данным из открытых источников, дела у организации идут не слишком хорошо. За несколько лет прибыль существенно сократилась, а в последние два года ее не было совсем. Кроме того, в отношении «Омсктрансстрой» возбуждено 21 судебное делопроизводство.

Ранее желание стать занять освободившееся место градоначальника изъявили пенсионер Николай Телепенко, эко-активист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, депутат-коммунист Михаил Федотов, юрист Александр Форс, педагог Алексей Невзгодов, представитель омского отделения движения «Левый фронт» Артем Казаков, владелец ЧОПов Юрий Александров, а также рокер Сергей Троицкий. Правда, есть большие сомнения, что последний на самом деле озадачится сбором документов.

Как и в прошлый раз, в этом году выборы мэра будут непрямыми. Голосовать за главу города простым омичам не доверили. Эти займется специальная комиссия из 14 человек, куда войдут политики, представители спорта и культуры. Они выберут нескольких претендентов, которые пройдут в финал. Победителя определят депутаты горсовета, проголосовав на пленарном заседании.

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