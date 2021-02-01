Омич, убивший 3-летнего пасынка ударом в живот, добивался смягчения приговора

Отчим признал вину и показал на манекене, как убивал ребенка. Фото: скриншот видео (СУ СК России по Омской области)

Житель Оконешниковского района Сергей Лавренов пытался обжаловать приговор суда. Напомним, прошлым летом мужчина, напившись, решил отработать боксерские приемы на беззащитном ребенке. Маргинал избил своего трехлетнего пасынка. Смертельным оказался удар в живот.

Мать малыша была свидетельницей случившегося. Но она не то, что не заступилась за него, – даже не вызвала скорую умиравшему всю ночь в мучениях сыну. А наутро, найдя мальчика мертвым, попыталась еще и выгородить сожителя-садиста. Парочка маргиналов придумала нелепую версию, что мальчик получил тяжкие увечья, упав с качелей. В итоге она рассыпалась как несостоятельная.

Парочку судили. Мать лишили родительских прав на оставшихся у нее детей и приговорили к 120 часам исправительных работ. Ее сожителя отправили в колонию на 12,5 года. Убийца ребенка посчитал этот приговор слишком суровым и подал апелляцию.

– Суд апелляционной инстанции, согласившись с позицией прокурора, оставил приговор без изменений, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебный акт вступил в законную силу.

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