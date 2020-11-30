Жителя Омской области, зверски убившего 3-летнего пасынка, отправили в колонию

Трагедия случилась с этим 3-летним мальчиком. Фото: Олеся Григорьева (Facebook)

В Омской области закончился суд над 34-летним Сергеем Лавреновым, зверски убившим своего трехлетнего пасынка.

Напомним, трагедия случилась в многодетной семье из деревни Пресновки Оконешниковского района. Лавренов в очередной раз напился и начал распускать руки. Как уже было не раз, он выместил злобу на том, кто точно не сможет дать сдачи – своем трехлетнем пасынке. Мужчина со всей силы стукнул малыша в живот. После этого на кинулся на жену – разбил ей голову и сломал челюсть.

Как выяснилось позже, от удара у ребенка произошел разрыв внутренних органов. Но скорую ему никто так и не удосужился вызвать. Мальчик умирал в своей кроватке в полном одиночестве, когда помирившиеся «родители» отправились в гости.

Когда наутро парочка обнаружила, что он не дышит, мамаша погибшего малыша встала на сторону его отчима. Она пыталась покрывать убийцу собственного ребенка, придумав историю, что сын накануне упал с качелей.

Впрочем, совсем скоро у следствия появилась масса доказательств, что она врет.

Лавренова судили по двум уголовным статьям: за умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и за причинение вреда здоровью средней тяжести.

– Вину в совершении преступления во время судебного разбирательства мужчина признал лишь частично и отказался от дачи показаний, пояснив только, что не желал наступления тяжких последствий. В ходе расследования он признал в вину и дал подробные признательные показания, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Суд приговорил его к наказанию в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Судебный акт не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав на ее оставшихся в живых детей.

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