Омича, подозреваемого в убийстве пасынка и несколько дней прятавшегося в лесу, задержали

Напомним, эта страшная история произошла 10 сентября в селе Новологиново Большереченского района. 23-летняя женщина оставила с сожителем 30-летним Владимиром Нетесой своих двоих сыновей - мальчишек 7-ми и 5-ти лет и ушла на работу. Когда вернулась, обнаружила, что старший из детей лежит мертвый на диване. При этом сидевший с ним мужчина сбежал. Судя по всему он ушел в одной маке и тапочках и двигался в сторону села Атирка Тарского района, откуда он родом. Там его накануне и поймали.

– На розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав УМВД России по Омской области, для проведения оперативно-розыскных мероприятий в Большереченский район выехала группа сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. В результате спланированных действий в предполагаемом месте его появления проведена операция по задержанию, – рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По предварительным данным, в расправе над ребенком подозревают сожителя сельчанки.

По предварительным данным, Владимир Нетеса, подозреваемый в убийстве ребенка все это время скрывался в лесу, в общей сложности он прошел около 70 километров.

К расследованию этого преступления подключился также региональный следственный комитет.

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Самое страшное, что может произойти с женщиной, случилось с 27-летней жительницей села Новологиново Большереченского района Анастасией Медведевой (имена и фамилия женщины и ее детей изменены). 11 сентября женщина вернулась домой в 10 часов вечера. Она одна тянула двоих ребятишек - мальчиков семи и пяти лет – поэтому бралась за любую работу, которую ей предлагали и часто работала допоздна. (Подробнее...)