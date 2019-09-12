«Она искала себя – и вот нашла на свою голову!»: Соседи рассказали об омичке, у которой задушили ее ребенка

Самое страшное, что может произойти с женщиной, случилось с 27-летней жительницей села Новологиново Большереченского района Анастасией Медведевой (имена и фамилии изменены). 11 сентября женщина вернулась домой в 10 часов вечера. Она одна тянула двоих ребятишек - мальчиков семи и пяти лет – поэтому бралась за любую работу, которую ей предлагали и часто работала допоздна. В тот страшный день с детьми сидел новый сожитель женщины Алексей Воронин. Анастасия практически валилась с ног от усталости, поэтому едва взглянула на маленького Ваню, который лежал на диване. Сначала она даже подумала, что старший сынишка крепко заснул. Но когда подошла к нему, чтобы поцеловать на ночь, поняла что он не дышит.

Алексей по-началу попытался изобразить крайнее удивление происшедшим и только недоуменно таращился на обезумевшую от горя мать. Настя тут же вызвала врачей, но им оставалось только констатировать смерть Ванечки. Медики вызвали полицейских. Изначально появилась версия, что малыш скончался по естественным причинам. Но вскоре ее опровергли, когда выяснилось, что он умер от удушения. По предварительным данным, главный подозреваемый в бесчеловечной расправе над ребенком - как раз сожитель его матери.

По предварительным данным, в расправе над ребенком подозревают сожителя сельчанки.

– Настя – хорошая девочка, просто непутевая, – рассказывают соседи Медведевой. – Долго искала себя, так сказать. И вот нашла на свою голову... Она одна воспитывала двоих детей, тяжело ей было. Сначала в декрете сидела, перебивалась случайными получками – работы на селе особо нет, особенно для молодой мамочки. В 2015 году был, правда, с ней инцидент. Она бросила годовалого младшего Владика и сбежала в Тару к своему Леше. Он не наш, поэтому мы вообще не знаем, что он за человек. Но Настины родные, видимо, сразу его раскусили и были категорически против их романа. Они и нажаловались в органы опеки. Тогда у нее чуть не отобрали младшенького. Говорят, она рыдала там и клялась, что больше такого не повторится. И с тех пор ни в чем плохом действительно не была замечена. Она, правда, старалась быть хорошей матерью. Не получилось.

Через какое-то время Анастасия с детьми переехала в Тару к своему возлюбленному, а в январе они снова вернулись в Новологиново.

- У нас только недавно другое ЧП было – искали Колю Бархатова, который заблудился в лесу. Но там все хорошо закончилось, а тут такое горе! – говорит другая соседка Медведевой. – Ребятишек этих мы все с рождения практически знаем. Хорошие, здоровые дети. Всегда нормально одеты были, развиты по возрасту, сообразительные мальчишки. Погибший Ванечка только в этом году в первый класс пошел, все у нас его любили... Младший ходит в садик. Насколько я знаю, он сейчас с мамой находится. Сама Настя, конечно, в ужасном состоянии. У них дома 11 сентября всю ночь криминалисты работали. Сейчас до сих пор нас к ней не пускают. Говорят: «Пока нельзя. Ведутся следственные действия».

Это фото, где все выглядят такими счастливыми, мать мальчиков выложила за несколько дней до трагедии.

Что толкнуло подозреваемого на такой бесчеловечный поступок, пока неясно. В пресс-службе регионального СУ СК «Комсомолке» подтвердили, что по факту гибели ребенка в Большереченском районе действительно начата проверка, но детали происшедшего пока не обнародуют в интересах следствия.