«Первым делом купим арбуз!»: Папа Коли, спасенного из омской тайги, рассказал, что сделает, когда сына выпишут из больницы

Напомним, 3-летний Коля Бархатов сумел выжить без еды, воды и теплой одежды – один в тайге на севере Омской области. Малыш двое суток блуждал в окружении болот и диких зверей. Рядом с этим местом находится охраняемая территория, животных не отстреливают, поэтому там живут медведи, волки и рыси. Температура по ночам опускалась до +11 градусов.

Но страшнее всего оказалась сама местность. Для понимания: она настолько труднопроходимая, что даже физически подготовленные ОМОНовцы за 6 часов смогли прочесать территорию только в 1,5 км. По сути, это сухое болото, но местами есть топи, куда можно провалиться по пояс и глубже. Спасатели говорят, что даже у взрослого человека, который в ночью в полной темноте попытается там пройти, шансы на выживание минимальны. То, что крошечный Коля не провалился в одну из этих ям, – просто чудо.

«Комсомолка» пообщалась с папой мальчика и узнала, как сейчас дела у Коли.

– Его уже перевели из реанимации (Коля находится в Большереченской ЦРБ. – Прим. авт.) в общую палату. Он еще, конечно, очень слабенький, был сильно обезвожен.

– Он не ел и не пил двое суток?

– Получилось и смешно, и грустно: я даже не успел пообщаться со спасителями Коли. Когда его принесли, у нас с женой было время только обнять их и запрыгнуть в машину, чтобы ехать за скорой в больницу. Поэтому я пока подробностей не знаю.

– А почему его так долго не могли найти, есть предположения? Почему малыш не откликался, когда его звали?

– У него такой характер просто. Как бы ему ни было больно или плохо – не заплачет. Бывает ударится, отвернется, смахнет слезинку – и все. Вот и тут, наверное, сидел и молчал. Даже когда нас с мамой увидел – не заплакал. Хотя по глазам видно было, что ему очень плохо.

– Как такой малыш смог выжить в этих топях и не утонуть? Может быть, вы его учили, что надо делать в лесу?

– Сотрудники МЧС по ночам зажигали высокую световую свечу. Может быть, он шел на нее. Но это только мои догадки.

– Как все-таки Коля пропал? В СМИ пишут, что якобы он пошел за красивой бабочкой.

– Нет. Я понятия не имею, кто это придумал. Психологи нам запретили расспрашивать сына о случившемся, акцентировать на этом внимание. Просто сказали жить, как обычно, и вести себя с ним так же, как и до происшествия. Так что этого мы уже никогда не узнаем, если он сам как-нибудь не захочет рассказать.

– За эти ужасные двое суток были мысли, что никогда больше не увидите сына?

– Конечно. Я старался не думать об этом и искать. Я еще более-менее держался, а вот жене было очень плохо. Она 10 месяцев назад родила нашу младшую дочку и была в тот момент с ней дома, в Омске. Когда пропал Коля, я просто не знал, как ей об этом скажу. Решился только после того, как мы час проискали Колю. Позвонил, подготовить ее к такому известию не получилось. Что там объяснишь по телефону за две минуты? Когда сказал, с ней случилась истерика...

– В соцсетях началась травля в отношении вас. Люди даже пытались вас обвинить чуть ли ни в убийстве собственного малыша? Как вы это пережили?

– Меня спасло то, что я все время проводил в этом лесу. Там никакая связь не ловит. Только через 1,5 дня после исчезновения Коли, когда меня вывезли на следственные действия в Омск, я вышел в интернет. И ужаснулся, конечно. Люди в соцсетях, некоторые СМИ просто полную чушь писали. Откуда они это брали и как такое вообще в голову может прийти?! В общем, я прочитал 3-4 заголовка и понял, что больше этого делать не надо, чтобы не расстраивался. Общался только с теми людьми, которые пытались нам помочь.

– Ожидали, что столькие откликнутся на вашу беду, бросят все свои дела и поедут вам помогать в будний день?

– Нет, конечно. У нас, оказывается, столько хороших людей! Для меня это открытие стало большой радостью. История с моим сыном вернула мне веру в людей. Еще раз через вашу газету хочу поблагодарить всех, кто искал моего ребенка – полицейских, росгвардейцев, волонтеров. Особенно ребят из «Лиза Алерт» и лично Таню Филиппову, которая в итоге нашла Колю.

– Что сделаете первым делом, когда сына выпишут из больницы?

– Купим ему большой арбуз! Он их очень любит.

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