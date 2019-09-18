«Ударил его ремнем и начал трясти»: Омича, подозреваемого в убийстве пасынка, поймали в лесу под Тарой

30-летнего Владимира Нетесу, который был в бегах больше недели, поймали в селе Атирка Тарского района. Как выяснилось, все это время он прятался в лесах и шел пешком от Новологиново, где жил с гражданской женой Анастасией Медведевой (имена и фамилия женщины и ее детей изменены) и ее детьми – мальчиками 7-ми и 5-ти лет.

Напомним, 10 сентября женщина ушла на работу, а своего сожителя-уголовника оставила с ребятишками. Когда вернулась, обнаружила, что старший мальчик Ванечка не дышит, а Владимир сбежал. Следов насильственной смерти сначала при осмотре тела не обнаружили. Но после вскрытия выяснилось, что ребенок умер от удушья. Нетеса стал главным подозреваемым в его убийстве.

Накануне мужчину задержали и допросили. Пока он все отрицает, дает довольно путаные показания и заверяет, что, наоборот, пытался спасти пасынка.

Все произошло в этом доме. Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

– Я его ремнем стукнул, – рассказал Нетеса следователю. – Он в этот момент смотрел на меня и ударился о кресло. Упал и начал кричать. Я подошел, его схватил: левой рукой за шиворот, правой – сзади.

– И что стал делать?

– Стал трясти, говорить, чтобы он успокоился. Он начал успокаиваться, переставать кричать. Когда начал подходить к дивану, вообще перестал кричать. Я его пытался положить, а у него начались судороги. Переложил его на другую кровать, там начал дуть в рот, грудь трясти, но ничего не помогало. У него губы начали синеть. Я тогда сильно испугался, накрыл его.

– Раздел его?

– Да, сдернул штаны с него.

– Для чего?

– Чтобы сделать вид, что он спит. Потом слышу, она (мать мальчика. – Прим. авт.) уже на улице кричит. Я повернулся, схватил сигареты, спички и побежал.

В распоряжении «Комсомолки» также появились фото из дома в селе Новологиново Большереченского района, где случилась трагедия. Судя по снимкам, семья жила небогато, но мать детей и ее сожитель точно не маргиналы. Видно, что на стенах в комнатах наклеены обои, пол помыт, внутри старались поддерживать относительный порядок. Соседи также рассказывают, что женщина непьющая и бралась за любую работу, чтобы прокормить двоих детей.

Тем временем знакомые семьи рассказывают, что Нетеса, переехавший к сожительнице в Новологиново из Тарского района, и раньше грубо обращался с ее детьми и даже бил их. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются силовики.

– Предварительно установлено, что мальчик умер от механической асфиксии, то есть удушения. Поэтому основная версия пока убийство. Но окончательно причина смерти будет установлена после того, как мы получим результаты гистологии, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова.

Как стало известно «Комсомолке», никаких признаков сексуального насилия над ребенком не обнаружено, так что эта версия не рассматривается. Не исключено, что Ваня скончался по естественным причинам, а отчим просто испугался и сбежал.

Завтра в Большереченском районному суде будет решаться его судьба на ближайшие месяцы. Владимиру Нетесе будут избирать меру пресечения на время расследования.

Подозреваемый в убийстве первоклассника.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

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