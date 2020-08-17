В Омской области отчима обвиняют в смерти 3-летнего малыша

Сразу несколько уголовных дел возбудили из-за смерти 3-летнего ребенка. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следственный комитет по Омской области продолжает расследование смерти 3-летнего мальчика из Оконешнековского района. В ходе следствия установили, что малыш скончался после сильного удара в живот. Ранение мальчику нанес пьяный отчим, которому ребенок мешал. Сейчас мужчина находится под стражей по решению суда.

Мать ребенка, по данным следственного комитета, состоит на учете в полиции как неблагополучный родитель. Она не сообщила о случившемся в полицию, даже когда обнаружила сына мертвым. Ей грозит обвинение сразу по нескольким статьям: за оставление ребенка в опасности, укрывательство преступления и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

За соблюдением женщиной родительских обязанностей должны были следить сотрудники органов опеки Оконешниковскому району. В отношении них теперь возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Расследование инцидента продолжается.