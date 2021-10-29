Перед нерабочей неделей на выборы мэра Омска заявились сразу четыре человека

кандидаты смогут подавать документы в комиссию по выборам мэра и в нерабочую неделю. Фото: Алена СУХИНИНА

В Омске продолжается прием документов от кандидатов на пост мэра. Заявляться омичи начали еще с самого открытия комиссии, первым стал пенсионер Телипенко. Позже заявления подали еще несколько кандидатов, но наибольшую активность желающие стали проявлять сегодня, перед нерабочей неделей.

За 29 октября комиссия зарегистрировала сразу четверых кандидатов.

Первым стал 60-летний Юрий Безматерых. Информации о нем немного, но по некоторым данным он является директором частного охранного предприятия в Омске.

Вторым кандидатом, официально подавшим сегодня документы стал 36-летний казак Артем Казаков. Он является координатором организации «Левый фронт», ведет активную общественную деятельность. О его выдвижении организация уже сообщала ранее, но документы он собрал только сейчас. Пока он единственный из тех, кто заранее рассказал о желании быть мэром и собрал необходимые документы для комиссии.

Третьим зарегистрировали Хрестьяна Кинеса. 30-летний омич с прошлого года занимается предпринимательством в Черлакском районе Омской области. В ноябре прошлого года, по данным открытых интернет-источников, Кинес зарегистрировал в селе Соляное фирму по торговле металлоломом. Уже в 2021 году он избрался в депутаты Черлакского городского поселения.

Четвертым кандидатом стала женщина, 43-летняя Оксана Головкина. Она трудится директором спортивной школы имени ЗТР В.Н. Промина с декабря 2019 года.

Общее число желающих принять участие в выборах уже перевалило за десяток. О своем намерении занять кресло мэра заявили пенсионер Николай Телепенко, эко-активист Николай Родькин, владелец сети «Шаурмастер» Юрий Шиян, депутат-коммунист Михаил Федотов, юрист Александр Форс, педагог Алексей Невзгодов, представитель омского отделения движения «Левый фронт» Артем Казаков, владелец ЧОПов Юрий Александров, рокер Сергей Троицкий, Игорь Колесник, занимающийся торговлей подъемно-транспортными машинами, бывший предприниматель Михаил Лашкин и бухгалтер Екатерина Плеханова.

Напомним, что принимать документы комиссия будет до 8 ноября, в нерабочую неделю омичи также смогут их подать. После все заявки проверят, и с 13 ноября начнутся собеседования для кандидатов. Среди все претендентов выберут всего двух человек. Из них 17 ноября депутаты Горсовета и выберут будущего мэра.