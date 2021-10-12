«Дядя Ваня меня трогал!»: Омичка поверила жалобам на отчима-педофила лишь после того, как дочь показала мерзкое видео с извращенцем

Русланова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Два года назад 42-летняя на тот момент Тамара Мишина (имя и фамилия изменены) познакомилась с монтажником Иваном Руслановым (имя и фамилия изменены), который моложе ее на семь лет. Вскоре она начала приводить почти незнакомого мужчину к себе домой.

Тамару не смутили ни разница в возрасте, ни наличие детей. У женщины две дочери. Старшая уже взрослая и живет самостоятельно. Младшая – Катя (имя изменено), ей сейчас всего 11 лет – через какое-то время стала просить маму, чтобы она больше не приводила «дядю Ваню». Тамара раздражалась и списывала все на капризы дочери. Не поверила она своему ребенку даже после того, как девочка объяснила: отчим ее домогается.

Тамара поверила дочери только увидев неопровержимые доказательства.

По версии следствия, извращенец самоудовлетворялся, трогая и насильно удерживая Катю. Он не оставлял ее в покое, даже уезжая работать на вахту в Красноярский край. Русланов через видеозвонок в мессенджере показывал девочке свой член. В следующий раз она догадалась снять происходящее на другой телефон. Это мерзкое видео она показала маме. У Мишиной больше не было оправданий для любовника, ей пришлось поверить и обратиться в полицию. Оттуда дело передали в Следственный комитет.

Как стало известно «КП-Омск», следствием установлены, как минимум, четыре эпизода развратных действий в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Русланову уже предъявлено обвинение. Но материалы этого уголовного дела еще изучаются, могут открыться еще новые обстоятельства.

Тамара долгое время не могла поверить своей дочери, настолько чудовищными казались обвинения.

Русланова на время следствия отправили под домашний арест.

Ивана отправили под домашний арест. Ранее к уголовной ответственности он никогда не привлекался. О фигуранте известно, что он окончил 9-классов. До недавнего работал в ООО «Славнефть-Красноярск Нефтегаз», но жил постоянно в Омске. Был женат, сейчас находится в разводе.

На допросе мужчина полностью отрицает свою вину, заявляя, что его оговорили. Причем продолжил это утверждать даже после того, как ему показали то самое видео, снятое падчерицей. Русланов уверяет, что на нем не он, а какой-то другой человек.

Иван уже был женат, но развелся.

Судя по всему, тяжесть предъявленного ему обвинения Ивана не слишком удручает. На днях он собирался ехать в Москву, чтобы заработать денег на участии в ток-шоу на федеральном канале. Следователям пришлось ему напомнить, что означает домашний арест и как легко он может превратиться в заключение под стражу в случае нарушения этого достаточно мягкого режима.

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