В Омске отчим-педофил годами насиловал детей сожительницы, а мать не верила их жалобам

Сначала Андрей казался идеальным отцом, но внутри скрывался демон.

Очередная дикая история из Омска. Там отчим-извращенец несколько лет домогался детей своей сожительницы. Они обо все рассказывали ей, но мать им не верила.

Ольга Чернова познакомилась с 40-летним Андреем Юшкевичем около восьми лет назад. Дружеское общение перешло в нечто большее. Женщина была рада поддержке и готовности нового ухажера принять троих ее детей уже школьного возраста - двух дочек и сына. Вот только не думала Ольга, чем все это обернется и какие демоны скрываются в душе ее нового мужчины. У него несколько судимостей, но о сроке за изнасилование ухажер тактично промолчал.

В этот дом Ольга с сожителем переехала всего лишь год назад. Фото: Анна МИКУЛА

Андрей охотно проводил время с детьми, возил их на прогулки, оставался дома с ними, пока мать уходила на работу. Ольга не могла нарадоваться на своего нового мужчину. Не знала она, что, как правило, в это время извращенец и домогался ее детей. Причем действия сексуального характера отчим совершал как с девочками, так и уже со старшим мальчиком Игорем. Сейчас парню уже 18 лет, и обо всей этой грязной истории он хочет поскорее забыть. В целом издевательства над детьми, по нашей информации, продолжались около трех лет. Чтобы дети молчали, педофил их запугивал - говорил, что убьет мать, если они будут болтать. Ни о чем не догадывались и в школе ребятишек. Об аде, который творится у них дома с приходом в семью отчима, они никому не рассказывали.

Не все гладко было в отношениях Андрея и Ольги. Мужчину подозревали в неверности, но пара продолжала жить вместе. Когда терпеть домогательства отчима стало уже совершенно невозможно, дети пожаловались матери. Самое странное, что она не поверила дочкам и сыну. Женщина продолжала делать вид, что ничего не происходит и была на стороне извращенца. Тот тоже все отрицал. В итоге в отчаянии дети сами сообщили обо всем в полицию. Но, судя по всему, педофил сразу же подался в бега. В УМВД по Омской области размещали ориентировку о розыске извращенца. Характерно, что одной из отличительных особенностей педофила была татуировка с фразой на латинском: "Помни о смерти".

Дверь в квартиру семьи после визита следователей опечатана, ручка скручена, а снаружи замок. Фото: Анна МИКУЛА

Два дня назад Андрея Юшкевича задержали. В ближайшие часы решится вопрос о его аресте. На такой мере пресечения настаивает следствие.

Соседи Андрея и Ольги ни о чем не догадывались. Год назад семья переехала в многоэтажку в поселке Солнечный - большой дом, огороженная забором территория. Здесь люди живут не очень дружно - каждый за своими дверями. Люди здороваются, но близко не общаются.

Та самая ориентировка о розыске извращенца. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Я тут живу уже около 7 лет, - говорит соседка Мария. - Пара с детьми переехала к нам около года назад. Жили тихо, ничего плохого про них не могу сказать. Видела, что ребятишки у них есть. А буквально вчера в окно заметила людей в полицейской форме - криминалисты. И с ними стояла Ольга. Мы почему-то подумали, что человека убили, а оно вон, что выяснилось. Кошмар!

"Комсомолка" будет следить за развитием этой истории.

Имена и фамилии участников истории изменены.

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