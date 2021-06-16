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Общество16 июня 2021 9:05

В Омске отчим-педофил годами насиловал детей сожительницы, а мать не верила их жалобам

В итоге дети сами сообщили обо всем в полицию - находившегося в бегах извращенца уже задержали
Авторы (2):
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сначала Андрей казался идеальным отцом, но внутри скрывался демон.

Сначала Андрей казался идеальным отцом, но внутри скрывался демон.

Очередная дикая история из Омска. Там отчим-извращенец несколько лет домогался детей своей сожительницы. Они обо все рассказывали ей, но мать им не верила.

Ольга Чернова познакомилась с 40-летним Андреем Юшкевичем около восьми лет назад. Дружеское общение перешло в нечто большее. Женщина была рада поддержке и готовности нового ухажера принять троих ее детей уже школьного возраста - двух дочек и сына. Вот только не думала Ольга, чем все это обернется и какие демоны скрываются в душе ее нового мужчины. У него несколько судимостей, но о сроке за изнасилование ухажер тактично промолчал.

В этот дом Ольга с сожителем переехала всего лишь год назад.

В этот дом Ольга с сожителем переехала всего лишь год назад.

Фото: Анна МИКУЛА

Андрей охотно проводил время с детьми, возил их на прогулки, оставался дома с ними, пока мать уходила на работу. Ольга не могла нарадоваться на своего нового мужчину. Не знала она, что, как правило, в это время извращенец и домогался ее детей. Причем действия сексуального характера отчим совершал как с девочками, так и уже со старшим мальчиком Игорем. Сейчас парню уже 18 лет, и обо всей этой грязной истории он хочет поскорее забыть. В целом издевательства над детьми, по нашей информации, продолжались около трех лет. Чтобы дети молчали, педофил их запугивал - говорил, что убьет мать, если они будут болтать. Ни о чем не догадывались и в школе ребятишек. Об аде, который творится у них дома с приходом в семью отчима, они никому не рассказывали.

Не все гладко было в отношениях Андрея и Ольги. Мужчину подозревали в неверности, но пара продолжала жить вместе. Когда терпеть домогательства отчима стало уже совершенно невозможно, дети пожаловались матери. Самое странное, что она не поверила дочкам и сыну. Женщина продолжала делать вид, что ничего не происходит и была на стороне извращенца. Тот тоже все отрицал. В итоге в отчаянии дети сами сообщили обо всем в полицию. Но, судя по всему, педофил сразу же подался в бега. В УМВД по Омской области размещали ориентировку о розыске извращенца. Характерно, что одной из отличительных особенностей педофила была татуировка с фразой на латинском: "Помни о смерти".

Дверь в квартиру семьи после визита следователей опечатана, ручка скручена, а снаружи замок.

Дверь в квартиру семьи после визита следователей опечатана, ручка скручена, а снаружи замок.

Фото: Анна МИКУЛА

Два дня назад Андрея Юшкевича задержали. В ближайшие часы решится вопрос о его аресте. На такой мере пресечения настаивает следствие.

Соседи Андрея и Ольги ни о чем не догадывались. Год назад семья переехала в многоэтажку в поселке Солнечный - большой дом, огороженная забором территория. Здесь люди живут не очень дружно - каждый за своими дверями. Люди здороваются, но близко не общаются.

Та самая ориентировка о розыске извращенца.

Та самая ориентировка о розыске извращенца.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Я тут живу уже около 7 лет, - говорит соседка Мария. - Пара с детьми переехала к нам около года назад. Жили тихо, ничего плохого про них не могу сказать. Видела, что ребятишки у них есть. А буквально вчера в окно заметила людей в полицейской форме - криминалисты. И с ними стояла Ольга. Мы почему-то подумали, что человека убили, а оно вон, что выяснилось. Кошмар!

"Комсомолка" будет следить за развитием этой истории.

Имена и фамилии участников истории изменены.

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