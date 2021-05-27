«За съемки платили 3 тысячи»: Что известно об истории в омском селе, где жена депутата снимала интим-видео со школьницами и продавала его

Уголовное дело за растление несовершеннолетних девочек завели на 22-летнюю жену депутата местного сельсовета. Фото: ВКонтакте

Дикая история произошла в одном из сел под Омском. Там уголовное дело за растление несовершеннолетних девочек завели на 22-летнюю жену депутата местного сельсовета Ингу Ольхову. Как выяснили следователи, она снимала порно с двумя школьницами – 15-летней Катей и 17-летней Леной. Порно-студию Ольхова устроила прямо у себя дома.

Так выглядит сельская «обитель греха и наслаждений». Фото: Анна МИКУЛА

ПОРНОСТУДИЯ В ПОКОСИВШЕЙСЯ ДВУХЭТАЖКЕ

Работала с размахом: наснимали около 80 гигабайтов роликов. Сейчас силовикам приходится изучать их в рамках уголовного дела. Ольхова находится под домашним арестом. Она уверяет: муж ни о чем не знал, но местные судачат: Андрей Ольхов тоже участвовал в съемках. Сейчас он проходит по уголовному делу пока как свидетель, от комментариев отказывается. Но его личность тоже интересна: Ольхов имеет судимость за выращивание конопли. Как ему удалось пройти в депутаты с такой биографией – большой вопрос.

Депутат в молодости читал рэп.

Мы побывали в этом селе, чтобы разобраться в истории. Без особого труда нашли дом народного избранника и его предприимчивой жены Инги. Она, кстати, глубоко беременна. Снаружи «порностудия» выглядит пугающе: ощущение, что старенькая двухэтажка вот-вот рухнет. Во дворе коллекция «жигулей» всех цветов, а вокруг – абсолютная беспросветная безнадежность.

Инга, которой грозит до 6 лет тюрьмы, открыла двери и сначала была не против общения. Правда, снимать так внезапно закрытую «студию» мне категорически запретили.

Так выглядит Telegram-канал, куда Ольга сливала фото и видео с несовершеннолетними.

- У меня двое маленьких детей, вот жду третьего, – поделилась радостью хозяйка порноквартиры. – А, вообще, нас подставили. В селе люди злые, а муж у меня независимый – занимается политикой. Вот и решили ему испортить жизнь. Из-за политики это все.

- Как вы додумались снимать порно с детьми?

- Да вот эта младшая из девочек, Катя, меня и подставила. Про нее все знают, какая она – там пробу ставить негде, – защищается Инга. – Катя и говорит: «Давай зарабатывать деньги!». Предложила для начала скинуть туда ее обнаженные фото, а потом еще и видео. И сама же на меня заявление в полицию написала, что ее совратили.

Настроение жены депутата резко меняется после звонка мужа. Кладет трубку и молча указывает нам на дверь. И даже кидается с кулаками, пытается выхватить телефон.

«ЭТА ЖЕНЩИНА ЗАМАНИЛА КАТЮ ДЕНЬГАМИ!»

На соседней улице живет бабушка той самой Кати, которая, по версии Ольховой, и заварила всю это кашу с грязными роликами. Вера Ильинична работала фармацевтом, ее муж – слесарь. Соседи о них отзываются как об очень трудолюбивых, непьющих людях. А вот дочку Ирину, маму Кати, местные осуждают.

Бабушка Кати хочет забыть о случившемся как о страшном сне.

- Дочь Ира, мама девочки, непутевая у них, – считает соседский дедушка-старожил. – Сначала вышла замуж за милиционера. Родила от него двух девочек. Потом его убили, а жена пошла по рукам. Второй, третий муж были. Еще какой-то жил потом. Выпивали. Однажды дрались во дворе, брат Ирины сломал ему руку и прогнал. Ира родила еще двух девочек от кого-то. И бросила их родителям, пришлось оформить на них опеку. Сейчас живет где-то в соседнем селе.

Бабушка Кати живет в довольно уютном старом кирпичном доме, окруженном цветущим садом. Мы пришли как раз, когда она пекла большую пиццу, вокруг которой бегала оставшаяся у нее младшая внучка.

- Я двое суток проплакала, когда узнала про все это, – рассказывает Вера Ильинична. – 28 апреля Катю забрали в детский дом. Переживаю очень. Говорят, что пока на два месяца, а потом нам вернут. Соскучилась. Я же всех их с младенчества воспитала. С двумя старшими внучками проблем, вообще, не было. А третья, видно, в отца своего непутевого пошла. Так она девочка отзывчивая. Полы мне перемоет, всем бабушкам вокруг помогает. Но выйдет на улицу, и все – теряю ребенка. Ночами часто не приходила домой, сбегала. Контактная она у нас и доверчивая. Это ее и сгубило.

- Ольга эта, которая снимала видео, как-то объясняла вам ситуацию?

- Нет. Да я ее толком и не знаю. Она одноклассница моей старшей внучки – им сейчас по 22 года. Ну я видела ее, может, пару раз – маленькая такая девочка, худая. Заманили ребенка моего деньгами – вот, что я думаю.

- Почему заманили? Муж Ольги утверждает, что ни о чем не знал.

За съемки Кате (справа) и Лене супруга народного избранника платила 3 тысячи. Фото: ВКонтакте

- Да они так просто договорились с ним врать, я думаю. Оле ничего особо не будет – она женщина, да еще беременная сейчас. А вот мужчину могут надолго посадить. Но Катя моя говорила, что он тоже принимал участие во всей этой... гадости, - плачет бабушка Кати.

- Внучка зачем согласилась на съемки, рассказывает?

- Да не думала она ни о чем. Мозгов нет. Совсем.

- Как у нее сейчас дела?

- Мы вот только что с дедом ездили к ней на последний звонок. Ее определили в лицей от детдома. Скучает. Готовится к ЕГЭ. Училась она плохо, сложно ей.

- А мать их навещает когда-нибудь?

- Очень редко. Уже два года по соседству, в Андреевке живет. Устроилась, наконец, на работу – буфетчицей. Нашла там мужчину. Обещала самую младшую дочь забрать. Мне поднимать еще одного ребенка уже очень тяжело.

Имена и фамилии всех участников истории изменены

ЗВОНОК В ШКОЛУ

«Лена – наша гордость, как она на такое пошла?!»

- Катя была нормальным ребенком до прошлой зимы (как раз тогда, в конце декабря 2020 года сняты первые ролики. – Прим. авт.), – рассказал «Комсомолке» директор школы, где учатся обе девочки, Валерий Досумбетов. – А потом у нее появился парень, и девочку как подменили. Начала прогуливать уроки, трижды сбегала из дома. Каждый раз мы сообщали в опеку, и там решили, что ситуация не меняется. Катю на 2 месяца забрали в реабилитационный центр.

- Можете предположить, почему Катя решилась на такие съемки?

- Ее воспитывают бабушка с дедушкой, они сильно избаловали ее. Из-за вседозволенности и отбилась от рук. Для бабушки Катя – это же совсем другое поколение, она уже и не понимает, чем девочка живет. Большая пропасть между ними.

- А мама, вообще, не интересуется жизнью Кати?

- Почему же – интересуется. Когда она узнала про видео, приезжала в село разбираться с депутатом этим. Чем там все закончилось, я не в курсе.

- А что скажете про старшую девочку – Лену?

- Ее участие в этой истории для нас полная неожиданность. Лена – гордость школы, спортсменка, хорошистка. Семья какое-то время жила в Германии, потом вернулась в Омскую область. Сейчас она окончила 11 класс с одной тройкой и сдает ЕГЭ. У нас же базовая для региона школа по баскетболу. Лена возглавляла нашу сборную. Но год назад у нее начались проблемы со здоровьем, и пришлось уйти из спорта. Она сильно переживала из-за этого. Вот про нее бы точно никто никогда не подумал, что может такое.

- Жена депутата у вас в школе училась? Помните ее?

- Училась она средне, звезд с неба не хватала. Но худо-бедно окончила 9 классов. Поехала поступать куда-то в Омск, оттуда и привезла этого депутат. Мы его, вообще, не знаем. Я его от силы пару раз видел.

- Как Инга характеризовалась, когда училась в школе?

- В классе пользовалась авторитетом. Активистка была. А так она милая, общительная девушка. Не грубиянка. Очень легко находит контакт с людьми. Ни в каких историях никогда не была замешана.