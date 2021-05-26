«Появился парень – и Катю как подменили»: Что известно об омских школьницах, снимавшихся в интим-видео с женой депутата

После огласки про видео с девочками узнало все из небольшое село.

Об этой громкой истории, случившейся в селе под Омском, следователям стало известно в апреле. По первоначальной версии, 22-летняя местная жительница Ольга А. пригласила в гости 15-летнюю девочку и, угостив школьницу пивом, предложила ей устроить откровенную фотосессию – в белье и без – и сняться в «фильме». В следующий раз также за вознаграждение предложила 9-класснице заняться сексом. При этом все происходящее снова записывала на камеру телефона. За каждый сеанс несостоявшийся «режиссер» хоум-видео платила подростку по 3 тысячи рублей.

Позже выяснилось, что в таких же съемках участвовала еще одна девочка из той же покровской школы – 17-летняя Лена (имя изменено).

Все происходило в спальне квартиры, где живут двое маленьких детей Ольги – 4-летняя дочь и 3-летний сын. Сейчас она беременна третьим ребенком.

После эти ролики появились в приватном телеграм-канале, где подписчикам предлагалось заплатить 700 рублей за подписку и доступ к записям. Сейчас там около тысячи подписчиков, некоторые посты и видео успели набрать по 4 тысячи просмотров.

В ходе расследования выяснились еще детали – мужем Ольги оказался депутат сельсовета Покровки Алексей А. Сейчас следствие устанавливает его причастность к съемкам приватных роликов с детьми. Пока уголовное дело возбудили только в отношении его жены. На время следствия ее поместили под домашний арест.

В беседе с «Комсомольской правдой в Омске» Ольга настаивала, что муж был не в курсе происходящего и его подставили политические оппоненты. Непонятно, правда, каким образом это объясняет ее секс с несовершеннолетними и распространение порнографии.

По словам Ольги, ее супруг якобы отстаивает интересы избирателей, и у него возник конфликт с главой поселения. Впрочем, другие депутаты сельсовета сильно этому удивились, рассказав нам, что за все время Алексей был на заседаниях один или два раза. Остальные прогуливал, ссылаясь на занятость. Никаких предложений он не вносил, да многие из депутатов даже и плохо помнят, как выглядит коллега.

Ольга тем временем обвинила одну из потерпевших, заявив, что это девочка ее «совратила», предложив зарабатывать на запрещенном контенте. По словам сельчанки, 15-летняя Катя (имя изменено) нашла какой-то канал в Telegram и предложила скидывать туда фото и видео. А потом сдала ее полиции.

Семьи обеих школьниц до сих пор приходят в себя от шока. После того, как записи записи попали без их ведома в интернет, очень тяжело переживают случившееся и сами подростки. Но одноклассница одной из них рассказала, что в школе, к счастью, их никто травить не стал, когда история получила огласку.

Младшую из девочек временно забрали в детский дом № 4. Все это совпало и без того со сложным периодом – Катя сейчас сдает выпускные экзамены после 9 класса в чужом для нее лицее. К ней приезжали бабушка с дедушкой, чтобы хоть как-то поддержать. Они воспитывают всех 4 детей своей дочери, которая лишена родительских прав.

Директор Покровской школы Валерий Досумбетов, где учатся обе девочки, человек в возрасте. И чувствуется, что вся эта история для него полнейшая дикость. Даже ее обсуждение дается ему нелегко.

- Катя была нормальным ребенком до прошлой зимы (как раз тогда, в конце декабря 2020 года появились первые ролики. – Прим. авт.), – рассказал «Комсомолке» Валерий Юрьевич. – А потом у нее появился парень, и девочку как подменили. Начала прогуливать уроки, трижды сбегала из дома – в январе, марте и в апреле. Каждый раз мы сообщали в опеку, и вот в последний раз там решили, что ситуация не меняется, и забрали ее на два месяца в реабилитационный центр.

- Вы же анализировали эту ситуацию. Можете предположить, почему она решилась на такие съемки?

- Думаю, главная проблема в том, что ее воспитывают бабушка с дедушкой, они сильно избаловали ее - как бы не случилось с родителями. Вот из-за этой свободы и вседозволенности. При матери такого бы не произошло. Кроме того, для бабушки – это же совсем другое поколение, она уже и не понимает, чем девочка живет. Большая пропасть между ними.

- А мама, вообще, не интересуется ее жизнью?

- Почему же – интересуется. Когда она узнала про видел, приезжала в Покровку разбираться с депутатом этим. Чем там все закончилось, я не в курсе.

Если у Кати были хоть какие-то предпосылки, то участие второй девочки в приватных съемках за деньги, стало неожиданностью для всех. Лена – гордость школы, спортсменка, хорошистка. Ее отец немец по национальности. Он работает таксистом, мама – соцработник. Кроме Лены у них еще двое детей – дочь-восьмиклассница и сын-первоклашка. Семья какое-то время жила в Германии, потом вернулась в Покровку. Документы девочке делали за границей. По словам директора школы, однажды из-за этого произошел курьез – ее не хотели допускать к экзамену из-за отсутствующего отчества в бумагах.

Сейчас у Лены тоже очень напряженный период она окончила выпускные экзамены и сейчас сдает ЕГЭ.

- У нас же базовая для региона школа по баскетболу, – объясняет Валерий Досумбетов. – Лена возглавляла нашу сборную. Но год назад у нее начались проблемы со здоровьем, и пришлось уйти из спорта. Она очень переживала это. А так она ни в каких историях никогда не замешана была. Окончила 11 класс с одной тройкой. Хороший ребенок. Вот про нее бы точно никто никогда не подумал, что она на такое пойдет. Зачем она это сделала у меня нет объяснений.

Оказалось, что и несостоявшийся «режиссер» и «актриса» Ольга А. училась в той же самой Покровской школе. Она одноклассница старшей сестры Кати. Директор хорошо помнит и ее, и предполагает, что сама она додуматься до открытия домашней «киностудии» просто бы не додумалась, и все это может быть идеей супруга.

- Училась она средне, звезд с неба не хватала. Но худо-бедно окончила 9 классов, – вспоминает Валерий Юрьевич. – Поехала поступать куда-то в Омск, оттуда и привезла этого Алексея. Мы его, вообще, не знаем. Я его от силы пару раз видела.

- Как Оля характеризовалась, когда училась в школе?

- В классе она пользовалась авторитетом. Активистка была, во всех школьных праздниках с удовольствием участвовала. А так она милая, общительная девушка. Совершенно точно не грубиянка. Очень легко находит контакт со всеми людьми. Ни в каких историях никогда не была замешана.

Добавим, если Ольгу признают виновной по статье «Действия сексуального характера с лицом», не достигшим шестнадцатилетнего возраста, ей грозит до 6 лет колонии. Ее муж Алексей в этой истории - человек не последний. Однако он отказывается выходить на связь, а по телефонам, указанным на его странице, отвечают посторонние люди. Мы по-прежнему готовы предоставить ему слово и выслушать его версию происшедшего.