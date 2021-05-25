«Ребенка заманили деньгами»: Бабушка омской девочки, с которой снимали хоум-видео, рассказала, как обо всем узнала

Парочка устроила порностудию в квартире, где жили двое их детей.

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах ЧП, случившегося в селе Покровке в апреле. Местная жительница Ольга А. начала предлагать телеграм-каналу их с мужем хоум-видео, а также ролики и фото с несовершеннолетними девочками. Записи попали в соцсети, оттуда – к силовикам. У парочки несостоявшихся продюсеров изъяли 80 Гб запрещенного видео.

В отношении жены, которая беременная третьим ребенком, возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Муж пока там не фигурирует, но его статус может измениться по окончании проверки.

Ольга заявила, что одна из девочек, участвовавших в съемках, специально ее подставила. У бабушки пострадавшей 15-летней Кати противоположные мнение.

- Ольга эта, которая снимала видео, как-то объясняла вам ситуацию?

- Нет. Да я ее толком и не знаю, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» бабушка подростка. – Она [Ольга] одноклассница моей старшей внучки – им сейчас по 22 года. Ну я видела ее, может, пару раз – маленькая такая девочка, худая. Заманили ребенка моего деньгами – вот, что я думаю.

- Почему заманили? Муж Ольги утверждает, что ни о чем не знал.

- Да они так просто договорились с ним врать, я думаю. Оле ничего особо не будет – она женщина, да еще беременная сейчас. А вот мужчину могут надолго посадить. Но Катя моя говорила, что он тоже принимал участие во всей этой... гадости. (Плачет)

- Внучка зачем согласилась на съемки, рассказывает?

- Да не думала она ни о чем. Мозгов нет. Совсем. (Снова плачет)

Полное интервью можно прочитать здесь.

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ЧП случилось в 50 км от Омска. 22-летняя местная жительница на пару с 27-летним мужем – депутатом села Покровки устроили порностудию прямо на дому. В качестве актрис задействовали двух несовершеннолетних девочек. Кате (все имена изменены) – 15, Лене – 17. После этого начали высылать отснятые записи в телеграм-канал и предлагали купить запрещенный контент. (Далее...)