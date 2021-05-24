Омичка снимала порно с 15-летними девочками и продавала их в соцсетях

Омичка снимала взрослый контент у себя дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Покровка под Омском местные жители и не подозревали, что прямо рядом в одном из домов их соседка занимается записью порнографических роликов. Жители знали 23-летнюю Оксану Окишеву (имя и фамилия изменены), как примерную мать 2 маленьких детей и жену местного депутата. Но оказалось, что все совсем не так просто.

Зимой 2020 года многим местным жителям через Telegram прошло сообщение с предложением купить пикантное видео. Сельчане возмутились, для этого было немало причин. Во-первых, на видео были две несовершеннолетние девочки, во-вторых, рассылку сделала именно Оксана, в-третьих, видео быстро разошлось в сети не только среди местных.

Местом для съемки видео Оксана выбрала собственный дом. Видимо, женщина решила, что так будет надежнее и безопаснее. Как сейчас предполагают следователи, о происходившем в их доме не знал никто, даже муж Оксаны. Он спокойно уходил и приходил с работы, когда все съемки уже заканчивались.

С видео, где участвовали две 15-летние девочки, обеспокоенные сельчане обратились в следственный комитет. Сейчас ведется расследование. Омичке грозит наказание по ч. 2 статьи 134 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание, которое предусмотрено статьей, 6 лет лишения свободы с лишением возможности занимать определенные должности.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время проводятся допросы потерпевших, иных лиц, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов и проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступления и всех причастных к преступлению лиц. По инициативе следствия в отношении обвиняемой - матери двух малолетних детей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.