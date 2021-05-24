«Продавать видео – идея девочек»: Омский депутат и его жена, снимавшие порно с подростками, во всем винят самих школьниц

Парочка устроила порностудию в квартире, где живут их двое маленьких детей.

ЧП случилось в тихом селе Покровке в 50 км от Омска. 22-летняя местная жительница на пару с 27-летним мужем – местным депутатом устроили порностудию прямо на дому. В качестве актрис задействовали двух несовершеннолетних девочек. Кате (все имена изменены) 15, Лене – 17. После этого начали высылать отснятые записи в телеграм-канал и предлагали купить запрещенный контент.

Следственным органам обо всем стало известно в апреле. Они изъяли у незадачливых сельских «продюсеров» 80 Гб хоум-видео. Сейчас специалистам еще приходится изучать его на содержание порнографии. Муж Ольги А. пока никак не проходит по делу, он даже не подозреваемый. Однако после окончания проверки его статус может измениться. Он, кстати, уже был судим за наркотики.

Пара несостоявшихся порноактеров ждет третьего ребенка.

«Комсомольская правда в Омске» пообщались с обеими сторонами этой истории. Пока все пытаются переложить вину на другого.

Снаружи «порностудия» выглядит пугающе – как дом, который вот-вот рухнет. Это типовая панельная двухэтажка с разбитыми окнами и дверями и убойным аммиачным запахом котов в подъезде. Во дворе коллекция «жигулей» всех цветов. Одну из «ласточек» владелец трогательно накрыл ковром – чтобы не напекло. Вокруг – абсолютная беспросветная безнадежность.

Так выглядит сельская «обитель греха и наслаждений». Фото: Анна МИКУЛА

Дверь открыла маленькая брюнетка с большим животом – собственно 22-летняя актриса и продюсер в одном лице. Глубоко беременная Оля провела меня на супружескую кухню, которой пытались придать драматичный вид – черные обои и мебель, плотные жалюзи. А в целом это довольно мрачное и плохо освещенное помещение. Снимать так внезапно закрытую «студию» мне категорически запретили.

- У меня двое маленьких детей, вот жду третьего, – поделилась радостью хозяйка порноквартиры. – А, вообще, нас подставили. В селе люди злые, а муж у меня независимый – занимается политикой. Вот и решили ему испортить жизнь. Из-за политики это все.

- Ну обвинения в отношении вас вполне реальные же. Как вы додумались снимать порно с детьми?

- Да вот эта младшая из девочек, Катя, меня и подставила. Про нее все знают, какая она – там пробу ставить негде, – выдвигает свою версию организатор съемок. – Катя нашла этот канал и говорит: «Давай зарабатывать деньги!». Предложила для начала скинуть туда ее обнаженные фото, а потом еще и видео. И сама же на меня заявление в полицию написала, что ее совратили.

Сельский депутат к 27 годам уже приобрел криминальный опыт – он судим за наркотики.

На фоне родного села.

В этот момент на сотовый Оле звонит муж, который сейчас находится в Омске. Она уходит в другую комнату, долго там о чем-то с ним совещается. И возвращается уже совсем в другом настроении. Молча указывает на дверь. После того, как я пытаюсь выяснить, в чем дело, кидается на меня с кулаками, старается зачем-то выхватить и разбить мой телефон.

- Мне муж запретил разговаривать с прессой, – в итоге объясняет недружелюбная сельчанка.

На соседней улице живет бабушка Кати. Вера Ильинична (данные изменены) работала фармацевтом, ее муж – слесарь. Соседи о них отзываются как об очень трудолюбивых, непьющих людях. В отличие от мнения об их дочери, мамы Кати.

- Они же из города перебрались. Заехали в дом, где раньше жил председатель наш. Но он для них оказался несчастливым. Дочь Ира (имя изменено) непутевая у них, – считает соседский дедушка-старожил. – Сначала вышла замуж за милиционера. Родила от него двух девочек. Потом его убили, а жена пошла по рукам. Второй, третий муж были. Еще какой-то жил потом. Выпивали. Однажды дрались во дворе, брат Ирины сломал ему руку и прогнал. Ира родила еще двух девочек от кого-то. И бросила их родителям, пришлось оформить на них опеку. Сначала снимала квартиру у нас в Покровке, но обманула хозяйку. Ничего не заплатила и сбежала. Сейчас живет где-то в соседнем селе. Бабушке с дедом, конечно, тяжело уже воспитывать детей, вот у них внучка от рук и отбилась, связалась с плохой компанией.

Бабушка Кати живет в довольно уютном старом кирпичном доме, окруженном цветущим садом. На огороде и дома старается поддерживать порядок. Мы пришли как раз, когда она пекла большую пиццу, вокруг которой бегала оставшаяся у нее младшая внучка.

Дом, где живет бабушка Кати. Фото: Анна МИКУЛА

Бабушка старается поддерживать порядок в доме, где постоянно живут дети. Фото: Анна МИКУЛА

- Я двое суток проплакала, когда узнала про все это, – рассказывает Вера Ильинична. – У нас тут толпы людей были в доме. Следователи каждый день ходили. 28 апреля Катю забрали в детский дом. Переживаю очень. Говорят, что пока на два месяца, а потом нам вернут. Соскучилась. Я же всех их с младенчества воспитала. С двумя старшими внучками проблем, вообще, не было. Одна уже работает, вторая скоро диплом получит. А третья, видно, в отца своего непутевого пошла. Гены такие. Так она девочка отзывчивая. Полы мне перемоет, всем бабушкам вокруг помогает. Но выйдет на улицу, и все – теряю ребенка. Контактная она у нас очень. Идем по улице, я никого не знаю – она со всеми здоровается, болтает. И доверчивая. Это ее и сгубило.

- Ольга эта, которая снимала видео, как-то объясняла вам ситуацию?

- Нет. Да я ее толком и не знаю. Она одноклассница моей старшей внучки – им сейчас по 22 года. Ну я видела ее, может, пару раз – маленькая такая девочка, худая. Заманили ребенка моего деньгами – вот, что я думаю.

- Почему заманили? Муж Ольги утверждает, что ни о чем не знал.

- Да они так просто договорились с ним врать, я думаю. Оле ничего особо не будет – она женщина, да еще беременная сейчас. А вот мужчину могут надолго посадить. Но Катя моя говорила, что он тоже принимал участие во всей этой... гадости. (Плачет)

Бабушка Кати хочет забыть о случившемся как о страшном сне.

- Внучка зачем согласилась на съемки, рассказывает?

- Да не думала она ни о чем. Мозгов нет. Совсем. (Снова плачет)

- Как у нее сейчас дела?

- Мы вот только что с дедом ездили к ней на последний звонок. Ее определили в лицей от детдома. Скучает. Готовится к ЕГЭ. Училась она плохо, сложно ей.

- Куда-то будет поступать после 9-го класса?

- Конечно. Хотела, вроде, на повара учиться, как старшая сестра. Но у нее желания каждый день меняются.

- А мать их навещает когда-нибудь?

- Очень редко. Уже два года по соседству, в Андреевке живет. Устроилась, наконец, на работу – буфетчицей. Нашла там мужчину. Вроде, все хорошо. Даже обещала самую младшую дочь забрать. Мне поднимать еще одного ребенка уже очень тяжело. Зову ее к нам. Мы же специально просторный дом покупали здесь – думали, большая семья будет жить. И вот, как все вышло.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

- В настоящее время проводятся допросы потерпевших, иных лиц, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов и проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступления и всех причастных к преступлению лиц. По инициативе следствия в отношении обвиняемой - матери двух малолетних детей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.