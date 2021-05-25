«Не удивлена его истории с детским хоум-видео»: Экс-девушка омского депутата, снимавшего приватные ролики, рассказала о нем

Алексей А. пока проходит по делу с детским приватным видео как свидетель.

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась с бывшей девушкой 27-летнего депутата Покровского сельсовета, который стал участником громкой истории о съемках в приватных видео с детьми. К слову, Елена (имя изменено) очень сильно похожа на нынешнюю избранницу Алексея А.

- Вообще не удивлена его истории с детским хоум-видео, – рассказывает наша собеседница. – Он омич, не из этого села, где сейчас живет. Со мной встречался, когда я училась в школе. Всегда был с причудами, избалованный какой-то, поэтому мы и расстались. Мне сейчас о нем даже неприятно вспоминать. Не хочу, чтобы меня с ним ассоциировали.

Напомним, о ЧП следствию стало известно в апреле. В поле зрения силовиков попали фото и хоум-видео с участием двух девочек – 15-ти и 17-ти лет. Третьей «актрисой» и, по версии следствия, организатором съемок стала 22-летняя жена Алексея А.

Сельский депутат попытался откреститься от этой истории, заявив: ни о чем не догадывался. Однако уже установлено, что он, как минимум, снимал происходящее на камеру.

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