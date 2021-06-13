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13 июня 2021 15:05

«Мог сойти с ума»: Почему многодетный отец из Омской области изрезал жену и убил любимую дочь

Поняв, что натворил, мужчина пытался покончить с собой, но его спасли
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Многие только после смерти девочки (на фото справа) узнали, что она неродная дочь для своего отца.

Многие только после смерти девочки (на фото справа) узнали, что она неродная дочь для своего отца.

«ДАШУ УБИЛИ НАКАНУНЕ ШКОЛЬНОГО ВЫПУСКНОГО»

Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка.

Дом Карасевых расположен в живописном месте, практически на берегу Иртыша.

Дом Карасевых расположен в живописном месте, практически на берегу Иртыша.

Фото: Анна МИКУЛА

Из всей дружной и большой семьи дома остался только общительный пес, который не понимает, куда все исчезли.

Из всей дружной и большой семьи дома остался только общительный пес, который не понимает, куда все исчезли.

После этого Семен попытался покончить с собой, но выжил. Он успел дойти до ворот, открыл их и там упал навзничь. Сейчас он и покалеченная им жена находятся в реанимации ЦРБ Таврического района Омской области.

Всего в семье четверо детей. Троих в момент трагедии не было дома. Младшие - 4-летний мальчик Ваня и 6-летняя девочка Маша поехали кататься по поселку на велосипедах. Их старший братик, 13-летний Коля (все имена изменены) - отправился на рыбалку. Это и спасло им жизнь.

На страничке в соцсети у отца семейства множество снимков с его детьми.

На страничке в соцсети у отца семейства множество снимков с его детьми.

«УЗНАЛИ, ЧТО ДАША НЕРОДНАЯ ДОЧЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЕ СМЕРТИ»

Даша, которая осталась дома помогать маме, - самая старшая. Семен для нее формально был отчимом. Но любил ее как родного ребенка, и девочка называла его папой. Именно поэтому все близкие семьи не могут найти никакой логики в случившемся.

- Вот в соцсетях все пишут, что Семен был алкоголиком и у него началась белая горячка, - возмущается соседка семьи Наталья Захаричева. - Это полный бред! Он вообще не пил. Он даже не матерился никогда. Нормальный, доброжелательный мужчина. Отзывчивый. Я одна воспитываю детей. Он всегда поможет - газ провел нам. И вся семья у них такая. А Дианочка - идеальный ребенок просто (Начинает плакать). Мне очень ее жаль. И Иру. Зачем он это сделал? Я не могу понять. Ссоры у них, конечно, были, как в любой семье. Но ничего из ряда вон выходящего. Обычная семья.

Наталья говорит их самих спасло от расправы только чудо. У нее общий двор с Карасевыми, ребятишки постоянно играли вместе. Но в тот день прошел дождь, было холодно, и женщина запретила своим детям, только вылечившимся от простуды, выходить на улицу. Иначе все могло закончиться куда большими жертвами.

Мужчина, судя по всему, очень гордится сыном.

Мужчина, судя по всему, очень гордится сыном.

МАТЬ В РЕАНИМАЦИИ И ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЕТ О СМЕРТИ ДОЧЕРИ

Побывали мы и в доме, где произошло ЧП. Из всего увиденного и услышанного складывается полное ощущение, что горе на семью обрушилось совершенно неожиданно. На веревках во дворе до сих пор висят выстиранные и теперь никому не нужные вещи. Тут же выгружены доски, которые Семен привез, чтобы вымостить дорожку. Как ни в чем не бывало гуляют куры и приветливо машет хвостом пес. За всей живностью сейчас следят соседи. Троих оставшихся детей забрала бабушка, которая живет в доме за мостом. По вечерам доить коров приходит сестра Семена. Но пока все родственники большую часть дня проводят в Таврическом: у следователей и в больнице.

Мать погибшей девочки сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Мать погибшей девочки сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Комсомольская правда в Омске» нашла ту самую бабу Наташу, к которой кинулась за помощью раненая Ирина.

- Я пропалывала картошку, только зашла домой передохнуть, - рассказывает пенсионерка. - Сижу на кухне, слышу - собака лает. Глянула в окошко. Смотрю: сначала окровавленная рука пытается открыть калитку, потом буквально ввалилась Ирина. И рухнула прямо в огороде. Я схватила полотенце, побежала к ней. Когда увидела ее вблизи, мне плохо стало. На шее разрез, все руки изрезаны, одежда полностью залита кровью. Иру всю трясло, было холодно и потеряла много крови. Я говорю: «Что случилось?!». А она только повторяет: «Семен, Семен».

Через эту калитку к соседке смогла добраться раненая мать девочки.

Через эту калитку к соседке смогла добраться раненая мать девочки.

Фото: Анна МИКУЛА

Кровь женщины до сих пор осталась на дороге, по которой она шла.

Кровь женщины до сих пор осталась на дороге, по которой она шла.

Этим пледом баба Наташа укрывала соседку, которую бил озноб из-за кровопотери.

Этим пледом баба Наташа укрывала соседку, которую бил озноб из-за кровопотери.

Фото: Анна МИКУЛА

Выяснилось, что муж молча взял нож и пытался перерезать супруге горло. Она схватилась руками за лезвие, сумела оттолкнуть и вырваться. И только поэтому выжила. Соседка вызвала скорую, смыла с Ирины кровь и укрыла ее несколькими пледами, потому что женщину бил сильный озноб. Баба Наташа отыскала троих младших детей соседки, завела их домой, усадила у телевизора, чтобы они случайно не увидели свою маму. После этого пошла к Карасевым.

- Ира все кричала: «Где Даша?». Девочку никто долго не мог найти. У нас есть общая тропинка в огороде. Иду я по ней и вижу: черная точка какая-то. Меня, как током ударило. Диана лежит. Она была в темном костюме, на земле не видно сразу. Подошла к ней: рот открыт, одна ножка подвернулась и взгляд уже остановился. Я проверила пульс - не было. До сих пор это картина у меня перед глазами. Никому не пожелаешь увидеть смерть ребенка.

На месте, где погибла девочка, до сих пор четки видно пятно крови.

На месте, где погибла девочка, до сих пор четки видно пятно крови.

Фото: Анна МИКУЛА

ОСТАВШИЕСЯ ТРОЕ ДЕТЕЙ СЕЙЧАС ЖИВУТ У БАБУШКИ

- Приехали две скорых - из райцентра и города, следователи, куча еще каких-то людей, - продолжает баба Наташа. - Тут же три женщины из опеки заявились. Стоят, обсуждают, что надо детей забирать в детдом. Зашли в обуви, затоптали бабке все паласы. Я выхожу из комнаты и говорю: «Вы по какому праву детей собрались изымать? У них родители есть, тети-дяди, бабушка, в конце-концов. Мать еще здесь лежит, а они уже распоряжаются». В общем, не дала забрать детей. Сейчас ребятишки живут с бабушкой. Приехали родные Иры. Отец сидел и только повторял: «Что же он натворил». У них с мужем дочери хорошие отношения были, поэтому все в шоке сейчас.

Окровавленного Семена нашли воротах собственного дома.

Окровавленного Семена нашли воротах собственного дома.

Фото: Анна МИКУЛА

Соседка рассказывает, что в день трагедии вообще ничего не предвещало беды. Семен возвращался домой - он работает у местного фермера сварщиком. Увидев, что бабушка убирает старые ветки, сказал: «Баба Наташа, что ты мучаешься! Я сейчас поужинаю, приду все ветки тебе срежу». По словам сельчанки, он был трезвым и в хорошем настроении. А меньше чем через час случилось то, что случилось.

- Хотя накануне он как-то странно себя вел, - вспоминает наша собеседница. - Разговорились мы с ним. Он и заявляет: «Баба Наташа, я так сильно Иру люблю! Ты же знаешь, я для семьи, для нее и детей готов сделать что угодно». Это было не к месту и показалось мне странным. И тогда закралось какое-то предчувствие.

- Может быть, он дочь обижал из-за того, что неродная?

- Да что вы! Он ее с трех лет воспитывает. Многие узнали, что он отчим только после случившегося и сильно удивились. Нет, он Дашеньку очень любил, баловал ее. Покупал все, что ни попросит. Видно было со стороны, что у них хорошие отношения. К ребенку он точно никакой злости испытывать не мог.

Здесь живет мать Семена, которая сейчас заботится об оставшихся внуках.

Здесь живет мать Семена, которая сейчас заботится об оставшихся внуках.

- А не мог он узнать об измене жены?

- Да какие измены... Последние роды у нее были очень тяжелыми. Из-за осложнений начали отниматься ноги. Да и все хозяйство - дом, коровы, огород на ней. А к этому еще четверо детей. Не продохнуть! Тут не до романов. Да и Семен у нее трудяга. С утра до ночи работал. Вон недавно новую изгородь сделал. Не понимаю, что с ним случилось.

По факту убийства несовершеннолетней Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело.

Погибшая девочка мечтала стать педагогом.

Погибшая девочка мечтала стать педагогом.

ОБНОВЛЕНО:

Как нам только что стало известно, мама девочки уже пришла в себя. Ее перевели из реанимации в общую палату. Медики говорят, что за ее жизнь можно больше не опасаться, но пока запрещают ей разговаривать.

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