«Мог сойти с ума»: Почему многодетный отец из Омской области изрезал жену и убил любимую дочь

Многие только после смерти девочки (на фото справа) узнали, что она неродная дочь для своего отца.

«ДАШУ УБИЛИ НАКАНУНЕ ШКОЛЬНОГО ВЫПУСКНОГО»

Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка.

Дом Карасевых расположен в живописном месте, практически на берегу Иртыша. Фото: Анна МИКУЛА

Из всей дружной и большой семьи дома остался только общительный пес, который не понимает, куда все исчезли.

После этого Семен попытался покончить с собой, но выжил. Он успел дойти до ворот, открыл их и там упал навзничь. Сейчас он и покалеченная им жена находятся в реанимации ЦРБ Таврического района Омской области.

Всего в семье четверо детей. Троих в момент трагедии не было дома. Младшие - 4-летний мальчик Ваня и 6-летняя девочка Маша поехали кататься по поселку на велосипедах. Их старший братик, 13-летний Коля (все имена изменены) - отправился на рыбалку. Это и спасло им жизнь.

На страничке в соцсети у отца семейства множество снимков с его детьми.

«УЗНАЛИ, ЧТО ДАША НЕРОДНАЯ ДОЧЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЕ СМЕРТИ»

Даша, которая осталась дома помогать маме, - самая старшая. Семен для нее формально был отчимом. Но любил ее как родного ребенка, и девочка называла его папой. Именно поэтому все близкие семьи не могут найти никакой логики в случившемся.

- Вот в соцсетях все пишут, что Семен был алкоголиком и у него началась белая горячка, - возмущается соседка семьи Наталья Захаричева. - Это полный бред! Он вообще не пил. Он даже не матерился никогда. Нормальный, доброжелательный мужчина. Отзывчивый. Я одна воспитываю детей. Он всегда поможет - газ провел нам. И вся семья у них такая. А Дианочка - идеальный ребенок просто (Начинает плакать). Мне очень ее жаль. И Иру. Зачем он это сделал? Я не могу понять. Ссоры у них, конечно, были, как в любой семье. Но ничего из ряда вон выходящего. Обычная семья.

Наталья говорит их самих спасло от расправы только чудо. У нее общий двор с Карасевыми, ребятишки постоянно играли вместе. Но в тот день прошел дождь, было холодно, и женщина запретила своим детям, только вылечившимся от простуды, выходить на улицу. Иначе все могло закончиться куда большими жертвами.

Мужчина, судя по всему, очень гордится сыном.

МАТЬ В РЕАНИМАЦИИ И ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЕТ О СМЕРТИ ДОЧЕРИ

Побывали мы и в доме, где произошло ЧП. Из всего увиденного и услышанного складывается полное ощущение, что горе на семью обрушилось совершенно неожиданно. На веревках во дворе до сих пор висят выстиранные и теперь никому не нужные вещи. Тут же выгружены доски, которые Семен привез, чтобы вымостить дорожку. Как ни в чем не бывало гуляют куры и приветливо машет хвостом пес. За всей живностью сейчас следят соседи. Троих оставшихся детей забрала бабушка, которая живет в доме за мостом. По вечерам доить коров приходит сестра Семена. Но пока все родственники большую часть дня проводят в Таврическом: у следователей и в больнице.

Мать погибшей девочки сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Комсомольская правда в Омске» нашла ту самую бабу Наташу, к которой кинулась за помощью раненая Ирина.

- Я пропалывала картошку, только зашла домой передохнуть, - рассказывает пенсионерка. - Сижу на кухне, слышу - собака лает. Глянула в окошко. Смотрю: сначала окровавленная рука пытается открыть калитку, потом буквально ввалилась Ирина. И рухнула прямо в огороде. Я схватила полотенце, побежала к ней. Когда увидела ее вблизи, мне плохо стало. На шее разрез, все руки изрезаны, одежда полностью залита кровью. Иру всю трясло, было холодно и потеряла много крови. Я говорю: «Что случилось?!». А она только повторяет: «Семен, Семен».

Через эту калитку к соседке смогла добраться раненая мать девочки. Фото: Анна МИКУЛА

Кровь женщины до сих пор осталась на дороге, по которой она шла.

Этим пледом баба Наташа укрывала соседку, которую бил озноб из-за кровопотери. Фото: Анна МИКУЛА

Выяснилось, что муж молча взял нож и пытался перерезать супруге горло. Она схватилась руками за лезвие, сумела оттолкнуть и вырваться. И только поэтому выжила. Соседка вызвала скорую, смыла с Ирины кровь и укрыла ее несколькими пледами, потому что женщину бил сильный озноб. Баба Наташа отыскала троих младших детей соседки, завела их домой, усадила у телевизора, чтобы они случайно не увидели свою маму. После этого пошла к Карасевым.

- Ира все кричала: «Где Даша?». Девочку никто долго не мог найти. У нас есть общая тропинка в огороде. Иду я по ней и вижу: черная точка какая-то. Меня, как током ударило. Диана лежит. Она была в темном костюме, на земле не видно сразу. Подошла к ней: рот открыт, одна ножка подвернулась и взгляд уже остановился. Я проверила пульс - не было. До сих пор это картина у меня перед глазами. Никому не пожелаешь увидеть смерть ребенка.

На месте, где погибла девочка, до сих пор четки видно пятно крови. Фото: Анна МИКУЛА

ОСТАВШИЕСЯ ТРОЕ ДЕТЕЙ СЕЙЧАС ЖИВУТ У БАБУШКИ

- Приехали две скорых - из райцентра и города, следователи, куча еще каких-то людей, - продолжает баба Наташа. - Тут же три женщины из опеки заявились. Стоят, обсуждают, что надо детей забирать в детдом. Зашли в обуви, затоптали бабке все паласы. Я выхожу из комнаты и говорю: «Вы по какому праву детей собрались изымать? У них родители есть, тети-дяди, бабушка, в конце-концов. Мать еще здесь лежит, а они уже распоряжаются». В общем, не дала забрать детей. Сейчас ребятишки живут с бабушкой. Приехали родные Иры. Отец сидел и только повторял: «Что же он натворил». У них с мужем дочери хорошие отношения были, поэтому все в шоке сейчас.

Окровавленного Семена нашли воротах собственного дома. Фото: Анна МИКУЛА

Соседка рассказывает, что в день трагедии вообще ничего не предвещало беды. Семен возвращался домой - он работает у местного фермера сварщиком. Увидев, что бабушка убирает старые ветки, сказал: «Баба Наташа, что ты мучаешься! Я сейчас поужинаю, приду все ветки тебе срежу». По словам сельчанки, он был трезвым и в хорошем настроении. А меньше чем через час случилось то, что случилось.

- Хотя накануне он как-то странно себя вел, - вспоминает наша собеседница. - Разговорились мы с ним. Он и заявляет: «Баба Наташа, я так сильно Иру люблю! Ты же знаешь, я для семьи, для нее и детей готов сделать что угодно». Это было не к месту и показалось мне странным. И тогда закралось какое-то предчувствие.

- Может быть, он дочь обижал из-за того, что неродная?

- Да что вы! Он ее с трех лет воспитывает. Многие узнали, что он отчим только после случившегося и сильно удивились. Нет, он Дашеньку очень любил, баловал ее. Покупал все, что ни попросит. Видно было со стороны, что у них хорошие отношения. К ребенку он точно никакой злости испытывать не мог.

Здесь живет мать Семена, которая сейчас заботится об оставшихся внуках.

- А не мог он узнать об измене жены?

- Да какие измены... Последние роды у нее были очень тяжелыми. Из-за осложнений начали отниматься ноги. Да и все хозяйство - дом, коровы, огород на ней. А к этому еще четверо детей. Не продохнуть! Тут не до романов. Да и Семен у нее трудяга. С утра до ночи работал. Вон недавно новую изгородь сделал. Не понимаю, что с ним случилось.

По факту убийства несовершеннолетней Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело.

Погибшая девочка мечтала стать педагогом.

ОБНОВЛЕНО:

Как нам только что стало известно, мама девочки уже пришла в себя. Ее перевели из реанимации в общую палату. Медики говорят, что за ее жизнь можно больше не опасаться, но пока запрещают ей разговаривать.

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