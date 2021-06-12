«Изрезал жену и убил старшую дочь»: В Омской области многодетный отец устроил расправу над близкими

ЧП случилось в Таврическом районе. Фото: «Инцидент Омск»

Трагедия случилась на юге Омской области, примерно в 100 километрах от города. 11 июня многодетный житель села Пристанского устроил резню в своем доме.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного СУ СК, у мужчины на почве алкоголизма случилась белая горячка. Он схватился за нож, изрезал жену и убил старшую дочь. После этого попытался покончить с собой, но его спасли.

Мужчина и его жена получили не опасные для жизни травмы. Обоих доставили в больницу. А вот девочка не выжила. По факту ее убийства возбудили уголовное дело. Отец ребенка задержан.

В семье есть еще трое детей, сейчас они находятся у родственников.