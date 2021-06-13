15-летнюю омичку из многодетной семьи убили накануне школьного выпускного

На странице в соцсети у Семена много снимков с его детьми.

Трагедия случилась в поселке, расположенном в 100 км от Омска. 11 июня многодетный местный житель Семен Карасев (имя и фамилия изменены) устроил дома резню. Напал на жену и старшую дочь. Остальные трое детей спаслись только потому, что гуляли в этот момент на улице. Сейчас их забрала к себе бабушка по отцу.

Мать смогла вырваться от внезапно взбесившегося главы семейства. 15-летняя девочка погибла. На следующий день у нее должен был состояться школьный выпускной в честь окончания 9 класса. Близкие говорят: она была идеальным ребенком, на котором держался весь дом. Даша (имя изменено) хорошо училась и мечтала стать педагогом.

- Ира (мать, имя изменено) все кричала: «Где Даша?». Девочку никто долго не мог найти, - рассказала соседка Карасевых. - У нас есть общая тропинка в огороде. Иду я по ней и вижу: черная точка какая-то. Меня, как током ударило. Диана лежит. Она была в темном костюме, на земле не видно сразу. Подошла к ней: рот открыт, одна ножка подвернулась и взгляд уже остановился. Я проверила пульс - не было. До сих пор это картина у меня перед глазами. Никому не пожелаешь увидеть смерть ребенка.

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Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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