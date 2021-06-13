Омская школьница, которую убил отец, оказалась ему неродной

Друзья семьи Карасевых утверждают: отчим воспитывал убитую девочку с 3 лет, и она считала его папой.

Эта страшная и пока не объяснимая никакой логикой история случилась в Таврическом районе 11 июня. Многодетный отец, придя домой с работы, без объяснения причин схватил нож и напал на жену и старшую дочь. Женщина получила тяжелые ранения, но смогла вырваться и дойти до соседки, а 15-летняя девочка погибла.

Поняв, что натворил, мужчина пытался покончить с собой, но безуспешно. Сейчас он и покалеченная им супруга находятся в местной больнице.

Изначально появилась версия, что у мужчины могла начаться белая горячка на почве алкоголизма. Но все знакомые семьи опровергают эту версию. По их словам, Семен Карасев (имя и фамилия изменены) почти не пил.

- Вот в соцсетях все пишут, что Семен был алкоголиком и у него началась белая горячка, - возмущается соседка семьи Наталья Захаричева. - Это полный бред! Он вообще не пил. Он даже не матерился никогда. Нормальный, доброжелательный мужчина. Отзывчивый. Я одна воспитываю детей. Он всегда поможет - газ провел нам. И вся семья у них такая. А Дианочка - идеальный ребенок просто (Начинает плакать). Мне очень ее жаль. И Иру. Зачем он это сделал? Я не могу понять. Ссоры у них, конечно, были, как в любой семье. Но ничего из ряда вон выходящего. Обычная семья.

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Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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