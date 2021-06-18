«Думала, они жалуются, чтобы не жить с Андреем»: Жена омского педофила, насиловавшего ее детей, объяснила, почему не пошла в полицию

По версии следствия, Андрей несколько лет развращал своих приемных детей.

13 июня дома на Левом берегу Омска заклеили ориентировками. Искали не просто на преступника – беглого педофила. Утром следующего дня его уже задержали. Во многом помог случай. После побега Андрей Юшкевич (фамилия изменена) спрятался на квартире у знакомой и там пытался покончить с собой. Правда, поранился несмертельно.

На скорой его доставили в Омскую областную клиническую больницу. Там выяснилось, кто он. В четверг, 17 июня, решением выездного суда его арестовали на два месяца.

МЛАДШЕЙ ИЗ ДЕВОЧЕК В ТОТ МОМЕНТ БЫЛО ВСЕГО СЕМЬ ЛЕТ

Напомним, по версии следствия, мужчина на протяжении нескольких лет насиловал троих детей своей сожительницы. Младшей из девочек на момент первого случая было всего семь лет. Чтобы она не сопротивлялась, извращенец заставил ее выпить алкоголь. Также угрожал детям, что в случае отказа, убьет их мать.

Жертвы Юшкевича неоднократно рассказывали о происходящем своему единственному близкому человеку – матери. Но история казалась настолько дикой, что женщина не хотела в нее верить. Спасла детей из непрекращающегося домашнего ада их тетя, которая обратилась в полицию. Оттуда дело передали в Следственный комитет, где сейчас устанавливают все обстоятельства происшедшего.

«Комсомольская правда в Омске» поговорила с Ольгой Черновой (имя и фамилия изменены), которая все это время жила с педофилом – по ее утверждению – не подозревая об этом.

Младшей из девочек сейчас всего 10 лет.

– Вы до сих пор не верите в обвинения в адрес вашего мужа?

– Сейчас к нам психологи ходят, работают с детьми. Теперь уже приходится поверить, потому что, наверное, так оно и есть. Не знаю. Хотелось бы не верить...

Муж Ольги и родной отец ее детей внезапно умер. С Андреем Юшкевичем женщина познакомилась на его похоронах. Мужчина сразу произвел на нее хорошее впечатление. Был внимательным и, главное, принял ее ребятишек. Кроме того, мужчина в доме – надежная финансовая поддержка ее семье, думала Ольга.

На фото последних лет жизнерадостной выглядит только мать.

«МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЛО»

– Вы его полюбили или почему сразу стали с ним жить? Почувствовали, что это родственная душа?

– Да не знаю. Меня все устраивало.

– Получается, сначала он был хорошим человеком, а потом показал себя?

– Почему был? Он и сейчас хорошо к нам ко всем относится, никогда ни на кого голос не повышал даже. С детьми у них хорошие отношения были.

– Они ведь вам жаловались на него.

– Да, но я не верила. Они просто не хотели, чтобы он жил с нами. Если бы вы не попадали в такую ситуацию, я не могу вам объяснить... Просто вот был родной папа, и кроме него никого не надо. А это чужой мужчина. Когда он просто приходил в гости, все было нормально. Когда начал оставаться у нас ночевать, им не понравилось.

– Вы же говорите, что хорошие отношения были?

– Сначала – да. Потом начали жаловаться на него.

– Что именно говорили?

– Просто: «Мы хотим, чтобы он ушел!».

– Вы не пытались узнать, почему?

– Нет, я не расспрашивала.

– Дети сейчас как себя чувствуют?

– (Раздраженно) С детьми. Все. Нормально. Прямо все замечательно!

– Может быть, вы считаете, что они оклеветали вашего мужа?

– (После долгой паузы) Не могу ответить на этот вопрос... Вообще, вся эта ситуация очень тяжелая и для меня, и для детей. Даже не знаю, что сказать. Пока все очень плохо у меня внутри. Я хожу, как робот. Вот сейчас с вами разговариваю, иду на работу. Ко мне каждый день приезжают всякие психологи, опека, все на свете... Как я могу себя чувствовать? Очень плохо!

Мать детей работает воспитателем в садике.

СБЕЖАЛ ИЗ ПОЛИЦИИ ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

По словам Ольги, 13 июня к ним домой пришли следователи. После разговора с ней и с Андреем, мужа забрали. С тех пор она его не видела, и только от нас узнала, что он подался в бега и пытался покончить с собой.

– Получается, он из полиции как-то сбежал. Но подробностей я не знаю, у меня сейчас нет возможности с ним связаться.

– Он что-то говорил, пытался объясниться?

– Нет, его сразу забрали. Сказал: раз дети не хотят, давай будем встречаться где-то в другом месте.

– А вы знали, что Андрей был судим?

– Да. Он сказал мне, что за кражу. Про изнасилование не говорил. Я об этом только недавно от полиции узнала. Когда они пришли к нам, для меня это было шоком.

«СЕЙЧАС Я УЖЕ НИЧЕГО НЕ МОГУ ИСПРАВИТЬ»

– Вы обсуждали с ним ту часть его жизни? Может, сочувствовали ему?

– Да мы сильно-то про это не разговаривали... Он не хотел, я не расспрашивала. Сказал, что хочет оставить прошлое в прошлом.

– Вы узнавали, что с ним сейчас? В колонии ему не очень-то хорошо будет находиться по такой статье.

– Пока у меня нет с ним связи. Да и некогда, теперь много других проблем. Ну и теперь уже как есть, так пусть и будет. Я ничего не могу исправить...

– Какого наказания он заслуживает?

– Мне все равно. Сейчас мне уже без разницы. У меня абсолютно равнодушное отношение ко всему. Сейчас самое главное, чтобы у меня сейчас было все хорошо с детьми.

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