«Семь лет прожила с человеком, не догадываясь, что он зверь»: Омичка – о муже-педофиле, совратившем ее 8-летнюю дочь

Педофил три года растлевал девочку, которая считала его папой. Фото: Личный архив

В Омской области новое ЧП – 38-летний отец три года развращал свою приемную дочь. Причем начал это делать, когда малышке было всего 8 лет. Широкую огласку история получила уже после того, как извращенцу вынесли приговор. Его отправили в колонию на 15 лет.

«Комсомольская правда в Омске» разыскала семью, где произошло ЧП? и пообщалась с мамой пострадавшей девочки.

Едем в отдаленное село в Называевском районе Омской области. Вокруг словно декорации к фильму «Левиафан» или произведениям Эдгара По – безотрадно. Почти повсеместное отсутствие любых видов связи с внешним миром – дорог, интернета. На сотовом ни одного деления. И отзывчивые, добродушные люди, которые бросают все свои дела, чтобы показать «городским» дорогу. Этот контраст – между депрессивностью всего окружающего и добродушием местных жителей – всегда поражает в таких поездках.

Центр села. Фото: Анна МИКУЛА

Катя работает начальником почтового отделения. Здесь же - сельсовет и участок полиции. Фото: Анна МИКУЛА

В самом селе на один жилой дом, пять заброшенных. Есть целые улицы этих полуразрушенных изб с завалившимися заборами. В центре главное «административное» здание. Там сосредоточено все: сельсовет, полиция, военкомат и почта.

27-летняя Катя (имя изменено) работает на последней начальницей. Ее дом, по местным меркам, самый зажиточный.

- Большой, деревянный – он один такой на всю улицу, сразу видно, не спутаете, – подсказывают сельчане.

Деревенская улица. Фото: Анна МИКУЛА

Тот самый дом. Фото: Анна МИКУЛА

Дверь нам открыла совсем еще молодая женщина с большущими и напуганными голубыми глазами. В них – какое-то застывшее отчаяние.

Катя еще не привыкла открывать дверь без страха увидеть за ней своего мужа – теперь, к счастью, бывшего и находящегося вдалеке от нее и ее детей под надежной охраной. Она – мама той самой девочки, над которой три года измывался приемный «отец». Разговор у нас получился очень тяжелым для обеих. Я благодарна, что она нашла в себе силы на него.

В процессе беседы с Катей я все острее понимала, что страшно хочу защитить эту женщину, ее ни в чем не повинную дочку и маленького сына от того потока негатива, который льется и продолжит литься на них после всего кошмара, обрушенного на них «папой». И понимаю, что бессильна помочь... К сожалению, часто жертвы насилия вынуждены оправдываться и защищаться от травли, а насильников чуть ли не оправдывают.

Вот история Кати.

- Мы с Амиром (имя изменено) знакомы всю жизнь, оба родились в этом селе, – рассказывает женщина в интервью «Комсомолке». – У нас обоих благополучные семьи, все между собой общались, мы соседи. Я уезжала на какое-то время в Ханты-Мансийск. Там жила с мужчиной, родила от него дочь. Но не сложилось, вернулась с ребенком домой. Амир меня старше на 11 лет, я сначала даже не воспринимала его всерьез. Но он меня долго добивался. В итоге начали жить вместе. Меня в нем привлекало, что он надежный, положительный, совсем не пьет. Прилично зарабатывал – ездил по стройкам на вахты. Вез все деньги в дом, старался для семьи. Мы прожили три года, а потом родился общий сын. Поженились. Амир настоял, чтобы и Маша (имя девочки изменено) стала его дочерью. Было, кстати, нелегко заставить ее биологического отца отказаться от родительских прав. Но в итоге он тоже решил, что так будет лучше, и дал согласие.

- Как вы узнали о происходившем с Машей?

- Амир уехал на вахту снова и прислал ей сообщение. Интуитивно почувствовала что-то неладное, открыла переписку, а там видео, явно не предназначенное для ребенка. Я дождалась, когда он приедет домой. Спросила, что это было. Он начал путаться и все отрицать. Тогда попросила свою племянницу осторожно поговорить с ребенком и все узнать. Если бы я сама все это услышала, у меня бы просто сердце разорвалось от боли. И Маша все рассказала в деталях, как и что заставлял ее делать «папа».

Амир работал вахтами на севере. Фото: Личный архив

- Почему она вам ничего не рассказывала так долго?

- Он объяснял Маше, что это он ее так любит. А когда дочь спрашивала, почему мама ее так не любит, угрожал ремнем, если она мне расскажет. Она мне потом сказала, что сначала сильно боялась, а потом делала все, что он заставлял, по инерции.

- Все это время вы даже не догадывались, что он творит?

- Я семь лет прожила с человеком, не зная о нем, как выяснилось, ничего. Ни я, ни его родители не знали, какой он зверь. Для них это тоже тяжелое потрясение. Амир всегда был жестоким: бил и меня, и детей. Я просто знала, что дочь его боится. Но не понимала, почему. Думала, что он такой человек суровый, не слишком ласковый, потому что он другой национальности. Думала, может, у казахов такой менталитет. Хотя он даже к своим родителям так же относится. Он младший из пяти детей, но всегда всех строил.

- Как ваши и его родители пережили случившееся?

- Мои уже умерли, я сирота. А его родители в ужасе, конечно. Его мама уже старенькая. Она даже понять не может, как такое может быть на свете. Отец только и спрашивает его: «Что тебе не хватало? Все же было у тебя в порядке!». Амир только молчит. И главное, что все это он творил, когда я ходила к его родителям помогать управляться со скотиной и в огороде. Думала, мужчина с вахты приехал, пусть отдыхает...

Жена извращенца узнала о его сути только спустя 7 лет брака. Фото: Личный архив

- Вы не сразу пошли в полицию?

- Нет. У нас маленькое село. Я боялась огласки. Когда все открылось, я сказала мужу: «Уходи, оставь нас в покое. Не трогай больше ребенка!». Он отказался. Спал в сенях и на кухне. Я не знала, как от него избавиться. Поэтому пришлось обо всем рассказать в полиции. Сейчас все соседи обо всем знают. Я немного приду в себя, и будем переезжать куда-нибудь. Жизни нам тут все равно не будет. Элементарно дочь в школу не сможет спокойно ходить.

- Она же не виновата в случившемся.

- Дети сейчас жестокие, им этого не объяснишь. Дочь и так много страдала. Пока она еще не все до конца осознает, но скоро начнется переходный возраст. Она поймет, что с ней делали, и это будет очень тяжело. Я хочу оградить своего ребенка от страданий.

- Вы очень хорошо держитесь!

- У меня нет другого выхода. У меня двое маленьких детей, у которых есть только я.

В ближайшее время Маше с мамой предстоят поездки в соседний Исилькуль. Говорят, там хороший детский психолог, которая смогла найти подход к ребенку. По прогнозам, ездить придется еще долго. Кроме того, Катя считает приговор, вынесенный ее мужу-извращенцу, слишком мягким. Вместе с прокуратурой она намерена обжаловать решение суда и добиваться, чтобы Амиру увеличили срок заключения. Женщина боится, что выйдя на свободу, он попытается найти ее с детьми и тогда уже никто не сможет их защитить.

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