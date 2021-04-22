Жителя Омской области, три года развращавшего маленькую дочь, отправили в колонию на 15 лет

Педофила отправили за решетку на 15 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Только что в Омской области вынесли приговор 38-летнему местному жителю Костину (фамилия изменена), который на протяжении трех лет – с 2017 по 2020 год – развращал маленькую приемную дочь. ЧП случилось в селе Лорис-Меликово в Называевском районе.

По информации «Комсомольской правды в Омске», мужчина стал по документам отцом малышки после женитьбы на ее матери. Когда дочке было 8 лет, он принудил ее заняться оральным сексом. Кате (имя изменено) он говорил, что это их общая тайна, о которой нельзя рассказывать маме.

Мать девочки, в свою очередь, даже не догадывалась о происходящем с ее ребенком. У пары родились еще двое совместных детей. Родных дочерей извращенец не трогал.

Его жена обо всем узнала только через три года. Костин уезжал работать на вахты. Оттуда извращенец начал слать ребенку похабные видеозаписи. Мать увидела эту переписку в мессенджере, пришла в ужас и отправилась в полицию. Оттуда дело передали в Следственный комитет.

Началось следствие, дело направили в суд. Сегодня, 22 апреля, педофилу вынесли приговор. Его признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

- Вину в совершении данных деяний он признал полностью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому окончательное наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением в связи с расстройством сексуального предпочтения.

Кроме того, по окончании этого срока извращенец еще два года будет ограничен в свободе.

Судебный акт не вступил в законную силу – вопрос об оспаривании приговора будет решен после его получения и изучения в 10-дневный срок.