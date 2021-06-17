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17 июня 2021 14:23

Сбегал и пытался покончить с собой: В Омске арестовали педофила, 3 года насиловавшего детей жены

Мужчина уже был судим, в том числе и за похожие преступления
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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По версии следствия, Андрей несколько лет развращал своих приемных детей.

По версии следствия, Андрей несколько лет развращал своих приемных детей.

Черновы (фамилия изменена) были обычной счастливой семьей. С любящими бабушками и родителями, воспитывавшими троих детей: старшего сына и двух младших дочек. На фото той поры все беззаботно улыбаются...

Когда-то у Черновых была большая и действительно счастливая семья.

Когда-то у Черновых была большая и действительно счастливая семья.

Но фото той поры видно, что родной папа искренне любил и оберегал своих детей. Все изменилось после его смерти.

Но фото той поры видно, что родной папа искренне любил и оберегал своих детей. Все изменилось после его смерти.

А потом внезапно умер отец. Мама привела в дом мужчину, который превратил жизнь ее детей в непрекращающийся кошмар. Ольга Чернова (имя и фамилия изменены), работавшая воспитателем садике, осталась одна с тремя тогда еще маленькими детьми. Женщина вскоре познакомилась с Андреем Юшкевичем (фамилия изменена). Вероятно, она так нуждалась в поддержке, что закрыла глаза на многое в своем новом избраннике. Даже на его судимости, одна из которых была за изнасилование. Женщина утверждает, что просто не вдавалась в подробности.

Мать детей работает воспитателем в садике.

Мать детей работает воспитателем в садике.

Любопытно, кстати, как Юшкевич позиционирует себя в соцсетях. У него несколько страниц, совсем мало друзей. Судя по фото на одной из аватарок, мужчина льстит себе, думая, что он всеми отверженный одинокий волк. Другое фото с человеком, в спину которого воткнуты ножи, сопровождает «глубокомысленный» статус: «Вот он, результат доверия и доброты».

Судя по всему, мужчина уже был женат ранее. В поселке, где до сих пор живет его бывшая супруга, рассказали, что у пары есть общий ребенок – сын. Юшкевич ушел из семьи после измен.

Новой жене Ольге, тем не менее, поначалу казалось, что надежды сбылись: бывший уголовник пытался стать отцом приемным детям. Пока Ольга работала, Андрей проводил с ними все свободное время.

Ольга (имя изменено), как могла, пыталась устроить свою жизнь после смерти мужа.

Ольга (имя изменено), как могла, пыталась устроить свою жизнь после смерти мужа.

Правда, «любовь», которую он к ним питал, оказалась далека от отеческой. По версии следствия, «папа» принуждал к насильственному сексу всех троих ребятишек. При этом младшей девочке Кате (имя изменено) на тот момент было всего 7 лет. Также извращенец насиловал и старших детей – Юлю и Ваню. Сейчас им 15 и 18 лет соответственно.

Младшей из девочек сейчас всего 10 лет.

Младшей из девочек сейчас всего 10 лет.

Ад, по версии следствия, продолжался около трех лет. Совращая своих жертв, Юшкевич грозил им, что в случае отказа убьет их маму. А младшую девочку однажды заставил выпить алкоголь, чтобы не та не сопротивлялась.

Поборов страх, дети все-таки решились рассказать обо всем матери. Но, по одной из версий, Ольга не отнеслась к их словам всерьез. Решила, что на ее любимого бессовестно клевещут. Если утверждение подтвердится, то обвинения могут быть предъявлены и ей. Эта версия проверяется. Пострадавшие дети на данный момент находятся с ней.

На фото последних лет жизнерадостной выглядит только мать.

На фото последних лет жизнерадостной выглядит только мать.

Единственным неравнодушным человеком в семье оказалась тетя детей. Узнав, через какой ужас они прошли, женщина обратилась к силовикам. 13 июня в квартиру в поселке Солнечном на окраине Омска пришли следователи. Сразу после разговора с ними Юшкевич скрылся. После этого на Левом берегу расклеили ориентировки с приметами беглого педофила. Впрочем, долго искать его не пришлось.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», он спрятался на квартире у своей знакомой, и вечером 13 июня пытался покончить с собой. Примечательно, что в этот день ему исполнилось 40 лет.

Раны, которые нанес себе извращенец, оказались несмертельными. Хозяйка квартиры вызвала скорую, Юшкевича увезли в Омску областную клиническую больницу. На следующее утро выяснилось, кто он.

Его задержали сначала на 48 часов. В четверг, 17 июня, решением выездного суда, заседание которого прошло прямо в палате, Андрея Юшкевича арестовали на 2 месяца. Как только ему станет лучше, его переведут в СИЗО. Если понадобится содержание под стражей на время расследования этот срок продлят. Обвиняемому в педофилии грозит до 20 лет колонии, рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

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