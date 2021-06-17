Сбегал и пытался покончить с собой: В Омске арестовали педофила, 3 года насиловавшего детей жены

По версии следствия, Андрей несколько лет развращал своих приемных детей.

Черновы (фамилия изменена) были обычной счастливой семьей. С любящими бабушками и родителями, воспитывавшими троих детей: старшего сына и двух младших дочек. На фото той поры все беззаботно улыбаются...

Когда-то у Черновых была большая и действительно счастливая семья.

Но фото той поры видно, что родной папа искренне любил и оберегал своих детей. Все изменилось после его смерти.

А потом внезапно умер отец. Мама привела в дом мужчину, который превратил жизнь ее детей в непрекращающийся кошмар. Ольга Чернова (имя и фамилия изменены), работавшая воспитателем садике, осталась одна с тремя тогда еще маленькими детьми. Женщина вскоре познакомилась с Андреем Юшкевичем (фамилия изменена). Вероятно, она так нуждалась в поддержке, что закрыла глаза на многое в своем новом избраннике. Даже на его судимости, одна из которых была за изнасилование. Женщина утверждает, что просто не вдавалась в подробности.

Мать детей работает воспитателем в садике.

Любопытно, кстати, как Юшкевич позиционирует себя в соцсетях. У него несколько страниц, совсем мало друзей. Судя по фото на одной из аватарок, мужчина льстит себе, думая, что он всеми отверженный одинокий волк. Другое фото с человеком, в спину которого воткнуты ножи, сопровождает «глубокомысленный» статус: «Вот он, результат доверия и доброты».

Судя по всему, мужчина уже был женат ранее. В поселке, где до сих пор живет его бывшая супруга, рассказали, что у пары есть общий ребенок – сын. Юшкевич ушел из семьи после измен.

Новой жене Ольге, тем не менее, поначалу казалось, что надежды сбылись: бывший уголовник пытался стать отцом приемным детям. Пока Ольга работала, Андрей проводил с ними все свободное время.

Ольга (имя изменено), как могла, пыталась устроить свою жизнь после смерти мужа.

Правда, «любовь», которую он к ним питал, оказалась далека от отеческой. По версии следствия, «папа» принуждал к насильственному сексу всех троих ребятишек. При этом младшей девочке Кате (имя изменено) на тот момент было всего 7 лет. Также извращенец насиловал и старших детей – Юлю и Ваню. Сейчас им 15 и 18 лет соответственно.

Младшей из девочек сейчас всего 10 лет.

Ад, по версии следствия, продолжался около трех лет. Совращая своих жертв, Юшкевич грозил им, что в случае отказа убьет их маму. А младшую девочку однажды заставил выпить алкоголь, чтобы не та не сопротивлялась.

Поборов страх, дети все-таки решились рассказать обо всем матери. Но, по одной из версий, Ольга не отнеслась к их словам всерьез. Решила, что на ее любимого бессовестно клевещут. Если утверждение подтвердится, то обвинения могут быть предъявлены и ей. Эта версия проверяется. Пострадавшие дети на данный момент находятся с ней.

На фото последних лет жизнерадостной выглядит только мать.

Единственным неравнодушным человеком в семье оказалась тетя детей. Узнав, через какой ужас они прошли, женщина обратилась к силовикам. 13 июня в квартиру в поселке Солнечном на окраине Омска пришли следователи. Сразу после разговора с ними Юшкевич скрылся. После этого на Левом берегу расклеили ориентировки с приметами беглого педофила. Впрочем, долго искать его не пришлось.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», он спрятался на квартире у своей знакомой, и вечером 13 июня пытался покончить с собой. Примечательно, что в этот день ему исполнилось 40 лет.

Раны, которые нанес себе извращенец, оказались несмертельными. Хозяйка квартиры вызвала скорую, Юшкевича увезли в Омску областную клиническую больницу. На следующее утро выяснилось, кто он.

Его задержали сначала на 48 часов. В четверг, 17 июня, решением выездного суда, заседание которого прошло прямо в палате, Андрея Юшкевича арестовали на 2 месяца. Как только ему станет лучше, его переведут в СИЗО. Если понадобится содержание под стражей на время расследования этот срок продлят. Обвиняемому в педофилии грозит до 20 лет колонии, рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

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