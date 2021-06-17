Педофил, насиловавший детей сожительницы три года, пытался покончить с собой, боясь задержания

Узнав о предъявленных ему обвинениях, Андрей сбежал и пытался покончить с собой. Но его спасли и будут судить.

Педофила, терроризировавшего троих детей своей сожительницы, удалось поймать в Омске. Андрей Юшкевич съехался с омичкой почти сразу после трагической кончины ее мужа. Женщине нужна была поддержка, которую он и оказал. Но счастье длилось недолго, в тайне от сожительницы Андрей начал домогаться троих ее детей, двух девочек и старшего мальчика. Он три года приставал к детям, а чтобы они молчали, пригрозил, что убьет мать. Но вечно скрывать зверства не вышло, обо всем узнала полиция.

Юшкевич попытался скрыться от следствия. В районе, где он жил, даже развесили ориентировки. Его задержали буквально через несколько часов. Выяснилось, что педофил пытался покончить с собой. Этого сделать ему не удалось. Юшкевича доставили в больницу. Его состояние нетяжелое. Только что завершилось выездное заседание суда, где определили меру пресечения. На время следствия задержанного арестовали на два месяца.

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