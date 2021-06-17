В Омске арестовали педофила, много лет насиловавшего троих детей

Мужчине предъявлены обвинения в насильственных действиях над несовершеннолетними.

Очередная дикая история произошла в благополучной с виду омской семье. Мать троих детей привела дом после смерти мужа его приятеля, Андрея Юшкевича. Сначала он вел себя адекватно, но позже стал домогаться к детям. Начал с младшей девочки, потом перешел на старшую, а после и вовсе приставал к 18-летнему парню, который жил вместе с семьей. Детям Юшкевич угрожал, что убьет их мать, если они кому-нибудь проболтаются, но нервы подростков не выдержали и они рассказали все матери. Женщина сначала не верила детям, но позже решила расстаться с педофилом. Обо всем стало известно и полиции.

Андрей попытался спрятаться, сразу задержать его не удалось. Полиция даже дала ориентировку для поиска насильника. Найти его получилось довольно быстро, спустя пару дней. Сейчас мужчина находится в больнице, но его все рано приняли решение заключить под стражу на 2 месяца.