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22 сентября 2021 13:56

Установлено шесть эпизодов насилия: В Омске начинается суд над педофилом, три года развращавшим детей своей сожительницы

Мать потерпевших обо всем знала, но ничего не предпринимала, чтобы защитить маленьких дочек и сына-подростка
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Андрей Юшкевич поселился в квартире своей сожительницы, расположенной в этом доме.

Андрей Юшкевич поселился в квартире своей сожительницы, расположенной в этом доме.

В Омске подходит к завершению расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Андрея Юшкевича (фамилия изменена). Мужчине предъявили обвинение по тяжкой статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких лет бывший уголовник развращал троих детей своей сожительницы Ольги Черновой (имя и фамилия изменены). Младшей из девочек на момент первого случая было всего семь лет. Не оставил в покое извращенец даже ее старшего брата, которому недавно исполнилось 18 лет.

Такие истории про педофилов часто остаются незамеченными, силовики стараются давать как можно меньше информации в ситуациях, когда речь идет о несовершеннолетних. Исключение лишней огласки помогает хоть как-то защитить и без того натерпевшихся детей от дополнительных психологических травм.

Но в этом случае утечки информации избежать не удалось. Педофил сбежал – уже после задержания полицией. 13 июня практически все дома Левого берега Омска заклеили ориентировками Юшкевича. Тогда выяснились и остальные подробности этой истории.

Та самая ориентировка о розыске извращенца.

Та самая ориентировка о розыске извращенца.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В этот дом Ольга с сожителем переехала всего лишь год назад.

В этот дом Ольга с сожителем переехала всего лишь год назад.

Фото: Анна МИКУЛА

Воспитатель детского сада Ольга Черова познакомилась с Андреем на похоронах своего мужа и отца ее троих детей. И почти сразу начала встречаться с новым знакомым, который сразу расположил и ее, и детей. Тогда он показался мягким и очень обаятельным человеком. Все было хорошо до того момента, как новый «папа» не начал ночевать у Черновой. Дети сначала просто говорили маме: не хотят, чтобы он оставался. А, когда сил терпеть насилие уже не было, рассказали о том, что творил с ними мамин сожитель.

Когда-то у Черновых была большая и действительно счастливая семья.

Когда-то у Черновых была большая и действительно счастливая семья.

Но фото той поры видно, что родной папа искренне любил и оберегал своих детей. Все изменилось после его смерти.

Но фото той поры видно, что родной папа искренне любил и оберегал своих детей. Все изменилось после его смерти.

Несмотря на страшные детали домогательств и насилия, о которых, сильно смущаясь, рассказывали ее дети, Ольга ничего не предпринимала и продолжила сожительствовать с Юшкевичем. В интервью «КП-Омск» она призналась: все казалось настолько чудовищным, что она отказывалась в это верить, списывая все на детский эгоизм и нежелание принять в доме нового мужчину вместо папы. При этом женщину не смущало, что ее избранник уже был судим за изнасилование. Чернова объяснила: знала, что он уже сидел, но якобы не стала интересоваться, за что именно.

При этом она спокойно оставляла своих маленьких дочерей и сына-подростка с сожителем. Пока она уходила на работу, «воспитанием» детей занимался Юшкевич.

Ольга (имя изменено), как могла, пыталась устроить свою жизнь после смерти мужа.

Ольга (имя изменено), как могла, пыталась устроить свою жизнь после смерти мужа.

Так продолжалось на протяжении трех лет. Девочки постоянно напрашивались в гости к своим тете и дяде и старались остаться у них на ночь. Делали все возможное, чтобы только не возвращаться домой. В итоге родные начали подозревать неладное. Тетя детей поговорила с ними и узнала правду. Она сразу же обратилась в полицию.

13 июля на съемную квартиру, где жили Ольга Чернова с детьми и Юшкевич, приехали следователи. После допроса Андрея забрали, но он умудрился сбежать из полиции. Сутки скрывался на квартире у своей знакомой, где попытался покончить с собой. Но его спасли и на скорой доставили в Омскую областную больницу. Там уже выяснилось, кто он. Подозреваемого в педофилии арестовали по решению выездного суда прямо в палате.

Как рассказали «КП-Омск» в пресс-службе областного Следственного комитета, расследование этого уголовного дела уже завершено. Точно установлена причастность фигуранта к шести эпизодам насилия над детьми, которые, по сути, были для него приемными. На данный момент обвиняемый знакомится с материалами. Как только он закончит это делать, их передадут на рассмотрение в суд. Предположительно, это произойдет в конце сентября.

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