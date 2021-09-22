Установлено шесть эпизодов насилия: В Омске начинается суд над педофилом, три года развращавшим детей своей сожительницы

Андрей Юшкевич поселился в квартире своей сожительницы, расположенной в этом доме.

В Омске подходит к завершению расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Андрея Юшкевича (фамилия изменена). Мужчине предъявили обвинение по тяжкой статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, мужчина на протяжении нескольких лет бывший уголовник развращал троих детей своей сожительницы Ольги Черновой (имя и фамилия изменены). Младшей из девочек на момент первого случая было всего семь лет. Не оставил в покое извращенец даже ее старшего брата, которому недавно исполнилось 18 лет.

Такие истории про педофилов часто остаются незамеченными, силовики стараются давать как можно меньше информации в ситуациях, когда речь идет о несовершеннолетних. Исключение лишней огласки помогает хоть как-то защитить и без того натерпевшихся детей от дополнительных психологических травм.

Но в этом случае утечки информации избежать не удалось. Педофил сбежал – уже после задержания полицией. 13 июня практически все дома Левого берега Омска заклеили ориентировками Юшкевича. Тогда выяснились и остальные подробности этой истории.

Та самая ориентировка о розыске извращенца. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В этот дом Ольга с сожителем переехала всего лишь год назад. Фото: Анна МИКУЛА

Воспитатель детского сада Ольга Черова познакомилась с Андреем на похоронах своего мужа и отца ее троих детей. И почти сразу начала встречаться с новым знакомым, который сразу расположил и ее, и детей. Тогда он показался мягким и очень обаятельным человеком. Все было хорошо до того момента, как новый «папа» не начал ночевать у Черновой. Дети сначала просто говорили маме: не хотят, чтобы он оставался. А, когда сил терпеть насилие уже не было, рассказали о том, что творил с ними мамин сожитель.

Когда-то у Черновых была большая и действительно счастливая семья.

Но фото той поры видно, что родной папа искренне любил и оберегал своих детей. Все изменилось после его смерти.

Несмотря на страшные детали домогательств и насилия, о которых, сильно смущаясь, рассказывали ее дети, Ольга ничего не предпринимала и продолжила сожительствовать с Юшкевичем. В интервью «КП-Омск» она призналась: все казалось настолько чудовищным, что она отказывалась в это верить, списывая все на детский эгоизм и нежелание принять в доме нового мужчину вместо папы. При этом женщину не смущало, что ее избранник уже был судим за изнасилование. Чернова объяснила: знала, что он уже сидел, но якобы не стала интересоваться, за что именно.

При этом она спокойно оставляла своих маленьких дочерей и сына-подростка с сожителем. Пока она уходила на работу, «воспитанием» детей занимался Юшкевич.

Ольга (имя изменено), как могла, пыталась устроить свою жизнь после смерти мужа.

Так продолжалось на протяжении трех лет. Девочки постоянно напрашивались в гости к своим тете и дяде и старались остаться у них на ночь. Делали все возможное, чтобы только не возвращаться домой. В итоге родные начали подозревать неладное. Тетя детей поговорила с ними и узнала правду. Она сразу же обратилась в полицию.

13 июля на съемную квартиру, где жили Ольга Чернова с детьми и Юшкевич, приехали следователи. После допроса Андрея забрали, но он умудрился сбежать из полиции. Сутки скрывался на квартире у своей знакомой, где попытался покончить с собой. Но его спасли и на скорой доставили в Омскую областную больницу. Там уже выяснилось, кто он. Подозреваемого в педофилии арестовали по решению выездного суда прямо в палате.

Как рассказали «КП-Омск» в пресс-службе областного Следственного комитета, расследование этого уголовного дела уже завершено. Точно установлена причастность фигуранта к шести эпизодам насилия над детьми, которые, по сути, были для него приемными. На данный момент обвиняемый знакомится с материалами. Как только он закончит это делать, их передадут на рассмотрение в суд. Предположительно, это произойдет в конце сентября.

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