«Я сегодня самый счастливый человек!»: Омск встретил триумфатора Паралимпиады в Токио Александра Кузюкова

Александр Кузюков показал болельщикам медали, ради которых жил последние 9 лет. Фото: министерство спорта Омской области

Вечером в субботу, 4 сентября, в омском аэропорту приземлился самолет с двукратным чемпионом Паралимпиады Александром Кузюковым. К этому триумфу фехтовальщик из Омска шел долгих девять лет.

На своих первых Играх в Лондоне в 2012 году Александр, тогда еще совсем юный спортсмен, не смог пройти отбор. После четырех лет упорных тренировок к следующей Паралимипиаде в Рио он подошел на пике формы. Но случилось другое несчастье. Сборную дисквалифицировали. За допинг наказали, вообще, всех российских паралимпийцев – даже «чистых», как Кузюков.

Однако при поддержке своей супруги Ирины спортсмен-колясочник нашел в себе силы продолжить тренировки стал одним из самых сильных звеньев команды. Но в 2020 году случалась пандемия коронавируса, и само проведение паралимпиады оказалось под большим вопросом.

Несмотря ни на что, Александр не растратил заряда оптимизма и блестяще выступил на Играх, которые, наконец, состоялись. Омич даже отказал себе в радости присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады, чтобы не отвлекаться от главной цели, для которой приехал в Японию. Берег силы для выступления, которое было назначено на следующий день. И жертва полностью окупилась – Александр завоевал первое в жизни паралимпийское «золото» в личных выступлениях в своем любимом виде – шпаге. А на следующий день ему не было равных уже в командном выступлении шпажистов, где Кузюков участвовал в составе сборной RPC вместе с Никитой Нагаевым, Максимом Шабуровым и Артуром Юсуповым.

Дома чемпиона встречали чиновники, коллеги-спортсмены, друзья, семья и многочисленные болельщики. Присоединяемся к поздравлениям!

Добавим, что это не единственные медали, которые представители Омской области завоевали на Паралимпиаде в Японии. Почин Александра Кузюкова поддержала фехтовальщица Юлия Майя, которая вместе с подругами по команде RPK, стала обладательницей бронзовых медалей на Играх. Еще одно «серебро» – в толкании ядра – досталось Никите Прохорову. Следом аналогичную награду в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием среди женщин выиграла Елизавета Сидоренко.

Еще одна серебряная медаль Паралимпиады – у Александра Работницкого, участвовавшего в забеге на 1 500 метров.

Также триумфально ранее в Токио выступили и омские олимпийцы. Стрелок Виталина Бацарашкина стала двукратной чемпионкой, а пловец Мартин Малютин – вторым в эстафете 4 по 200 вольным стилем.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

«Это были самые тяжелые поединки в моей жизни!»

Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Александр КУЗЮКОВ (цитата с сайта министерства спорта Омской области):

– Это были самые тяжелые поединки в моей жизни! Мне кажется, ни к чему в моей жизни я еще не подходил более ответственно, чем к этим соревнованиям. Делал все, что мог, чтобы справиться с волнением, чтобы быть в идеальной форме, пытался предугадать действия соперников, анализировал свои поединки. Они мне все еще сняться по ночам. Но радость от победы просто невероятная. 9 лет от одних игр до других. 9 лет! И вот благодаря таким встречам, как сегодня, я понимаю, для чего был весь этот тяжелый труд. И это дает столько сил и мотивации! Я люблю свою работу, свой спорт и я сегодня самый счастливый человек! Спасибо омичам за поддержку! Это бесценно!

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